Descarrilamiento de tranvía en Lisboa deja muertos y heridos, afirma presidente portugués

LISBOA (AP) — Un tranvía eléctrico, que es uno de los emblemas de Lisboa y una gran atracción para los turistas, descarriló el miércoles, causando la muerte y lesiones a un número no especificado de personas, informó la oficina del presidente de Portugal.

El comunicado en el sitio web presidencial no especificó cuántas víctimas hubo. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas por lo sucedido.