Mundo

Descarrilamiento de tranvía en Lisboa deja muertos y heridos, afirma presidente portugués

Un tranvía eléctrico descarriló en Lisboa, lo que causó muertes y lesiones a varias personas. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa expresó sus condolencias a las familias afectadas por el trágico hecho.

03/09/2025 | 15:37Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

LISBOA (AP) — Un tranvía eléctrico, que es uno de los emblemas de Lisboa y una gran atracción para los turistas, descarriló el miércoles, causando la muerte y lesiones a un número no especificado de personas, informó la oficina del presidente de Portugal.

El comunicado en el sitio web presidencial no especificó cuántas víctimas hubo. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas por lo sucedido.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un tranvía eléctrico descarriló en Lisboa, provocando muertes y heridos.

¿Quién informó sobre el hecho? La oficina del presidente de Portugal lo dio a conocer.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió el miércoles.

¿Dónde tuvo lugar? En Lisboa, una ciudad famosa por sus tranvías turísticos.

¿Cuál fue la reacción del presidente? Marcelo Rebelo de Sousa expresó sus condolencias a las familias afectadas.

[Fuente: AP]

