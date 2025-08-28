Desafíos inmediatos para los CDC tras la salida de altos funcionarios

El despido de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés) y la renuncia de varios destacados funcionarios de la agencia plantearon desafíos inmediatos para las operaciones de la principal dependencia de salud pública del país, aseguraron los expertos.

Podría tomar “varios meses” identificar y confirmar un reemplazo para la directora de los CDC, Susan Monarez, quien fue destituida el miércoles después de menos de un mes en el cargo, dijo el doctor Georges Benjamin, director de la American Public Health Association. Y podría tomar más tiempo llenar al menos cuatro puestos clave que se encontraban vacantes y que eran encargados de supervisar los brotes de enfermedades, vacunas y datos de salud pública.

“Toda la cadena de mando acaba de ser alterada”, expresó Benjamin a The Associated Press. “Es como deshacerte de tus generales en medio de una guerra”.

Expertos en salud señalaron que los estadounidenses podrían ver efectos inmediatos, desde confusión sobre la disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 hasta el retraso en la respuesta a brotes de enfermedades infecciosas como el sarampión o enfermedades transmitidas por alimentos causadas por gérmenes como el E. coli o la listeria.

“El estadounidense promedio debería preocuparse por su seguridad y su salud y si la información que sale del Departamento de Salud y Servicios Humanos es confiable o digna de confianza”, dijo la doctora Anne Schuchat, ex subdirectora principal de los CDC, quien dejó la agencia en 2021.

La Casa Blanca destituyó el miércoles a Monarez después de aparentes enfrentamientos entre la directora del CDC y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sobre los cambios en la política de vacunación del país. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que Monarez fue despedida porque no estaba alineada con la agenda del presidente Donald Trump y se negó a renunciar.

Estas acciones coincidieron con la renuncia de esta semana de al menos cuatro líderes de los CDC: la doctora Debra Houry, subdirectora de la agencia; el doctor Daniel Jernigan, líder del trabajo de la agencia sobre enfermedades infecciosas emergentes; el doctor Demetre Daskalakis, un alto funcionario de vacunación; y la doctora Jennifer Layden, quien encabezó los esfuerzos sobre datos de salud pública.

Monarez fue la primera directora de los CDC que requirió confirmación del Senado al amparo de una ley que entró en vigor en 2023. Reemplazarla requeriría que Trump nominara a un nuevo director, quien posteriormente tendría que ser considerado y confirmado por el Senado. El senador republicano Bill Cassidy dijo el jueves que las salidas “requerirán supervisión” de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, que él preside.

Mientras tanto, Jim O’Neill, un asesor principal de Kennedy, fue designado el jueves para servir como director interino de los CDC, según un funcionario del gobierno que solicitó anonimato a fin de discutir un cambio de personal que no ha sido anunciado formalmente. O’Neill se desempeñaba como subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés).

Cubrir las demás vacantes, incluidas aquellas que fueron ocupadas por los mismos funcionarios durante años, será difícil, explicó Schuchat. “Las cuatro personas que renunciaron estaban al frente de partes importantes de la agencia y tenían el respeto de la nación y del mundo”, subrayó.

En una aparición en el programa “Fox & Friends”, Kennedy se negó a comentar directamente sobre la reorganización de los CDC. Pero afirmó que le preocupa que los funcionarios del CDC se adhieran a la visión del gobierno en cuanto a las políticas de salud. “Así que necesitamos mirar las prioridades de la agencia, si realmente hay un, diría, malestar profundamente arraigado en la agencia”, declaró Kennedy. “Y necesitamos un liderazgo fuerte que entre allí y que sea capaz de ejecutar las amplias ambiciones del presidente Trump.”

El conflicto en los CDC aparentemente se vio desencadenado por un conflicto sobre cambios en la política respecto a las recomendaciones de vacunación contra el COVID-19 que podrían complicar el acceso a la vacuna. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó el miércoles las vacunas actualizadas contra el COVID-19, pero limitó su uso para muchos estadounidenses, y eliminó una de las dos vacunas disponibles para niños pequeños. Las nuevas vacunas de tres fabricantes están aprobadas para todos los ancianos, pero la FDA restringió su uso para adultos y niños a aquellos con condiciones de salud de alto riesgo, como asma u obesidad.

La aprobación de la FDA suele ser revisada por una comisión asesora de vacunas de los CDC, que hace recomendaciones para su uso. Monarez dijo que no aprobaría en automático las recomendaciones de la comisión, la cual fue seleccionada por Kennedy, según el doctor Richard Besser, exdirector interino de los CDC.

Los cambios presentan nuevos obstáculos para el acceso a millones de estadounidenses, que tendrían que demostrar su riesgo, y otros que pueden querer la vacuna pero que de repente ya no son elegibles. Anteriormente se recomendaba que todos los estadounidenses se vacunaran desde los seis meses de edad en adelante.

“Estas decisiones, tomadas sin una evidencia que las respalde, reflejan un preocupante patrón del HHS de interferir en la relación entre pacientes y sus proveedores de atención médica y limitar el acceso a vacunas —herramientas de salud pública probadas para salvar vidas y reducir costos”, dijo Michael Osterholm, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Además, la interrupción en los CDC podría poner en peligro muchos servicios de salud locales respaldados por el apoyo y la experiencia de la agencia, resaltó Schuchat. Eso podría significar el seguimiento de un brote de una enfermedad infecciosa latente, como el sarampión, o brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

“Es el agua que bebes, el plomo en tus tuberías. Mira a tu alrededor en tu comunidad”, dijo Schuchat. “Si la gente está bien y saludable, probablemente sea en parte gracias a los CDC.”