FOTO: Dembélé y Kelly, entre los favoritos para alzar el Balón de Oro masculino y femenino en París

PARÍS (AP) — El atacante francés Ousmane Dembélé y la delantera inglesa Chloe Kelly estuvieron entre los principales contendientes para ganar el Balón de Oro masculino y femenino.

Fueron los favoritos entre los 30 nominados masculinos y 30 femeninos que fueron revelados el mes pasado por la revista France Football. Los ganadores fueron anunciados la noche del lunes en una ceremonia en el centro de París.

Dembélé, de 28 años, fue una de las figuras del Paris Saint-Germain hacia su primer título de la Liga de Campeones. El PSG contó con nueve candidatos por el premio masculino. El arquero Gianluigi Donnarumma fichó posteriormente con el Manchester City, pero fue nominado como jugador del PSG.

La lista de candidatos también incluyó a Lamine Yamal (Barcelona) y Mohamed Salah (Liverpool).

Cuando Inglaterra conquistó el Campeonato Europeo Femenino en julio, Kelly anotó el penal decisivo en la final contra la campeona mundial España. Kelly también se consagró con Arsenal en la Liga de Campeones femenina.

Competía con la defensora Lucy Bronze y la arquera Hannah Hampton, sus compañeras de selección que jugaron en Chelsea, y con Aitana Bonmatí, la volante del Barcelona ganadora de los dos últimos premios.

Las jugadoras del Barcelona se llevaron los últimos cuatro premios femeninos.

Debido a que la liga de fútbol francesa pospuso el partido del domingo por la noche entre el anfitrión Marsella y el PSG por 24 horas debido a un pronóstico de mal clima, el partido en el Stade Velodrome estuvo programado para comenzar el lunes a las 8 de la tarde hora local (1800 GMT).

Esto coincidió con la ceremonia del Balón de Oro y evitó que la mayoría de los jugadores del PSG asistieran. Sin embargo, Dembélé y sus compañeros nominados Désiré Doué y João Neves no fueron convocados por lesiones, lo que les permitió asistir a la ceremonia.

Luis Enrique del PSG fue nominado al galardón del mejor técnico.

El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se otorgó desde 1956 a los hombres, y desde 2018 a las mujeres. Es votado por periodistas de los 100 países principales en el ranking de la FIFA para el premio masculino y de los 50 países mejor clasificados por la FIFA para el premio femenino.

Cada periodista, uno por país, seleccionó jugadores en orden de clasificación con puntos atribuidos a cada posición.