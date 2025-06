Crisis política en España: Pilar Rahola advierte sobre la caída del gobierno de Sánchez

La periodista española Pilar Rahola analizó la profunda crisis política que enfrenta España debido a un escándalo de corrupción que salpica a funcionarios cercanos al presidente Pedro Sánchez. "Lo que está ocurrido puede resultar en la caída del gobierno", afirmó en una entrevista con Rivadavia AM 630.

Rahola destacó que, aunque la situación presenta similitudes con la corrupción estructural del kirchnerismo en Argentina, también existen diferencias significativas: "En Argentina, fue una implementación total dentro del Estado, más abarcativa. En España, el escándalo es menos extenso, pero igualmente grave porque involucra al círculo cercano del presidente".

El caso se centra en una red de sobornos y favores que involucra a ex colaboradores clave como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Estos dos acercaron a Sánchez durante su campaña por el liderazgo del PSOE. "De las tres personas más comprometidas, dos lo acompañaron en su auto por toda España buscando votos. No son personajes periféricos: son parte de su núcleo más cercano. ¿No se enteró de nada? ¿No vio cómo se enriquecían? ¿O tuvo algún rol en esto? Cualquiera de esas respuestas lo compromete", expresó.

La periodista también enfatizó el impacto moral de este escándalo en la población, el cual incluye "una dimensión erótico-festiva bastante repulsiva", con fondos públicos que supuestamente habrían sido destinados al pago de prostitutas y actrices pornográficas. "Sánchez y su partido promovieron el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres. Ahora, todo esto se derrumba. La causa feminista quedó sepultada en prostíbulos", agregó con contundencia.

Respecto a la situación interna del PSOE y los aliados de Sánchez, Rahola fue contundente: "El partido está en crisis. Los líderes regionales con poder municipal o autonómico buscan distanciarse. Felipe González ha solicitado elecciones. Las alianzas parlamentarias que sostienen a Sánchez se debilitan, y nadie lo defiende abiertamente, ni siquiera sus socios catalanes y vascos". Además, advertía que el escándalo podría agravarse: "Existen grabaciones, y hay evidencia de más información por revelarse. Sánchez ya no tiene control sobre su agenda ni sobre los acontecimientos".

Consultada sobre posibles salidas políticas, Rahola no descartó una estrategia de último momento: "Podría optar por no convocar elecciones y acordar una moción de censura para ceder el poder a alguien de su confianza, como José Luis Rodríguez Zapatero. No es la primera vez que intenta una jugada inesperada. Pero cada vez lo veo más aislado, actuando como una gallina sin cabeza".

Por último, en el cierre de la entrevista, Rahola se refirió al conflicto en Medio Oriente. "La ofensiva de Israel sobre Irán es impresionante. El objetivo ha sido atacar infraestructura nuclear fundamental, apoyados por inteligencia artificial y la colaboración de la oposición iraní. El régimen está en crisis. Si cae, esto podría tener repercusiones significativas, incluso para América Latina. Dudo que Maduro pueda mantener su posición sin el apoyo de Irán. Son conexiones interdependientes", advirtió.

Pilar Rahola concluyó subrayando que España enfrenta una tormenta política que podría reconfigurar su mapa de poder, mientras que el conflicto en Medio Oriente podría tener repercusiones geopolíticas globales, incluyendo América Latina.