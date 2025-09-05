Corte Constitucional de Ecuador rechaza varias preguntas de consulta popular promovida por Noboa

QUITO (AP) — En medio de roces con el poder ejecutivo, la Corte Constitucional de Ecuador echó abajo el jueves varias preguntas de una consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa que planea realizar a finales de año y con la que intenta, entre otros temas, someterla a control político.

El pliego divulgado en agosto incluye que los propios jueces de la Corte Constitucional sean sometidos a juicio político. Además, se planteó la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana —una institución estatal que nombra autoridades de control—, levantar la prohibición a que haya bases militares extranjeras en el país, suprimir el financiamiento estatal a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas, aprobar la contratación laboral por horas en el sector turístico, y autorizar el funcionamiento de casinos en hoteles.

La Corte —que debe avalar la legalidad de las preguntas— resolvió que someter a juicio político a sus magistrados es improcedente porque “compromete la independencia judicial y rompe el sistema de pesos y contrapesos”, señaló en un comunicado.

Noboa presentó esa pregunta un día después que la Corte suspendió temporalmente varios artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea y que su gobierno impulsó, pero que enfrentan decenas de demandas.

Entonces el mandatario presidió una marcha en rechazo a las decisiones del alto tribunal, provocando inquietud de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales pidieron garantizar “la independencia” de la justicia constitucional.

En cuanto a la pregunta sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, fue rechazada porque su supresión “altera la estructura del Estado”, señaló el informe.

Además, se rechazó la reapertura de casinos en hoteles de lujo por “falta de claridad”.

En otros temas de la consulta, la Corte Constitucional sí dio luz verde a las preguntas sobre el trabajo por horas en el sector turístico y la reducción del número de asambleístas, que actualmente es de 151. Tiempo atrás, la Corte ya había validado lo referente a la presencia de bases extranjeras en el país —prohibida desde 2008— y la eliminación de subsidios a partidos políticos, lo que también fue aprobado por la Asamblea y debe ser ratificado en el referendo.

Aunque no está incluida en el plebiscito, el organismo se pronunció en contra de una reforma parcial a la Constitución enviada por Noboa para autorizar la castración química de los sentenciados por delitos sexuales, ya que no garantiza la protección de las víctimas, según señaló.