Colombia se deslinda de polémica por captura de "Fito" en Ecuador

BOGOTÁ (AP) — El lunes, el gobierno colombiano se expresó en relación con la polémica generada por una supuesta carta del narcotraficante José Adolfo Macías, apodado "Fito", considerado uno de los hombres más buscados en Ecuador y recapturado recientemente. Aseguraron que no han intermediado para favorecer al capo.

La controversia surgió tras la difusión de una carta manuscrita que el medio colombiano Noticias Uno reveló el fin de semana, en la cual se atribuía a "Fito" una solicitud de intermediación del gobierno colombiano en el marco de una entrega negociada.

En respuesta, el gobierno ecuatoriano desmintió cualquier acuerdo con "Fito" y también la participación colombiana. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, afirmó que las versiones divulgadas son desinformativas y “menosprecian el esfuerzo institucional que puso fin a su peligrosidad” en un mensaje publicado en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter.

La captura de "Fito", requerida por las autoridades de Estados Unidos , fue anunciada la semana pasada por las autoridades ecuatorianas como un gran logro policial. El capo, quien escapó de prisión en enero del año pasado, fue detenido en la casa de un familiar en Manta durante una operación que duró diez horas, sin colaboración de otros países.

En medio de la tensión provocada por la supuesta carta, la Cancillería colombiana declaró en un comunicado que no ha gestionado nada con respecto a la captura de "Fito", ni ante las autoridades ecuatorianas ni con otros gobiernos.

“La Cancillería no actúa como garante de narcotraficantes, ni tiene competencia alguna para mediar en esas situaciones”, aclaró Colombia.

Asimismo, la Cancillería comentó que el 9 de junio, la embajadora de Colombia en Quito recibió una supuesta comunicación de "Fito" en la que solicitaba la intervención del Estado colombiano como garante de una hipotética entrega, buscando evitar su extradición a Estados Unidos.

No obstante, subrayaron que no se verificó la autenticidad de la carta y que no hubo acción alguna de parte de Colombia, dado que no recibieron solicitud por canales diplomáticos o institucionales.

En la carta supuesta, el narcotraficante expresaba su disposición a entregarse a las autoridades, pero manifestaba “temor por mi vida y la de mi familia”, indicando que estaba al tanto de que, si caía en manos del gobierno ecuatoriano, sería enviado a “la cárcel en El Salvador”.

Desde 2011, "Fito" cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Sin embargo, en 2024 logró escapar del centro penitenciario, aunque hasta el momento las autoridades ecuatorianas no han explicado cómo fue posible su fuga.

Tras su recaptura, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, señaló que avanzaría en los trámites para extraditarlo a Estados Unidos, donde se enfrenta a acusaciones por presuntamente haber importado miles de kilos de cocaína.