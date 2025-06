Claudia Sheinbaum rechaza sanciones de Estados Unidos a bancos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reaccionó firmemente el jueves ante las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que bloquean las transferencias de tres entidades bancarias mexicanas. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la administración estadounidense no ha proporcionado evidencia sobre las acusaciones de lavado de dinero que justifican estas sanciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles la imposición de sanciones a CIBanco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa, argumentando que estas instituciones habían facilitado transferencias millonarias a cárteles de la droga en México.

Sheinbaum reiteró que, a pesar de las repetidas solicitudes, el gobierno de Donald Trump no mostró pruebas que respalden las acusaciones de las que están siendo objeto estas entidades financieras. “El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, enfatizó. “No vamos a encubrir a nadie, no hay impunidad, pero se debe demostrar que existe un delito con pruebas contundentes.”

Los bancos mencionados mostraron su desacuerdo con las sanciones y negaron las imputaciones. Vector, por su parte, subrayó en un comunicado su integridad institucional. Intercam, también, afirmó que no había participado en ninguna actividad ilícita. Vector pertenece al empresario Alfonso Romo, quien ocupó el cargo de jefe de gabinete durante el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Manuel Somoza, presidente de CIBanco, indicó que se enteraron de las sanciones solo cuando fueron anunciadas públicamente, y agregó que la investigación no constituye una acusación formal, sino un análisis preliminar.

“Nuestros libros están abiertos. Los rumores dañan, ya sean ciertos o no. Lo que queremos es que vengan e investiguen”, expresó Somoza.

Sheinbaum reveló que había sido informada por funcionarios del Tesoro sobre las acusaciones antes de su anuncio y mencionó que los reguladores financieros de México realizaron sus propias investigaciones, que revelaron “infracciones administrativas”, aunque no hallaron evidencia que fundamente las acusaciones estadounidenses.

Las sanciones bloquean transacciones entre esas tres entidades y bancos estadounidenses, con la alegación de que facilitaron transferencias a empresas chinas vinculadas a la compra de productos químicos necesarios para la producción de fentanilo. Sin embargo, el Departamento del Tesoro no identificó a los bancos estadounidenses involucrados ni proporcionó detalles adicionales sobre las alegaciones.

Sheinbaum argumentó que, tras la investigación, los vínculos de las instituciones con clientes y bancos chinos mostraban, más bien, una sólida relación comercial entre México y China. Cabe recordar que China es el principal proveedor de precursores químicos para la producción de fentanilo en México, según lo han sostenido las autoridades de EE. UU.

Durante su intervención, Sheinbaum manifestó también su frustración al recordar que México es un país soberano que merece ser tratado como un igual. “No somos piñata de nadie”, afirmó con determinación. “A México se le respeta”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.