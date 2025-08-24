Chisholm y Grisham brillaron con jonrones en el triunfo de los Yankees sobre Boston
Los Yankees evitaron una barrida en la serie ante Boston al ganar 7-2 en un partido donde Chisholm y Grisham conectaron varios jonrones. Rodón fue clave con su actuación en el montículo.
24/08/2025 | 23:40Redacción Cadena 3
FOTO: Chisholm y Grisham conectan ambos par de jonrones y Yankees vencen 7-2 a Medias Rojas
NUEVA YORK (AP) — Jazz Chisholm Jr. conectó un par de jonrones de dos carreras, Trent Grisham también se fue profundo dos veces y los Yankees de Nueva York vencieron el domingo por la noche 7-2 a los Medias Rojas de Boston para evitar una barrida de cuatro juegos.
Carlos Rodón permitió un hit en cinco 2/3 entradas mientras los Yankees se acercaron a medio juego de su rival Boston por el primer comodín de la Liga Americana. Están a cinco 1/2 juegos del primer lugar, Toronto, en la División Este de la Liga Americana.
Boston superó a Nueva York 19-4 en los primeros tres juegos de la serie y buscó su primera barrida de al menos cuatro juegos en el Bronx desde 1939.
Después de perder ocho seguidos contra los Medias Rojas, los Yankees mejoraron a 2-8 en la serie de la temporada.
Grisham conectó jonrones solitarios en turnos consecutivos al bate contra Dustin May (7-10).
Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 4-1.
Por los Yankees, el panameño José Caballero de 3-0 con una producida.
___
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido? Los Yankees de Nueva York vencieron 7-2 a los Medias Rojas de Boston.
¿Quiénes se destacaron? Jazz Chisholm Jr. y Trent Grisham conectaron dos jonrones cada uno.
¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se realizó el domingo por la noche.
¿Dónde tuvo lugar el partido? El partido se llevó a cabo en el Bronx.
¿Cómo fue la actuación del lanzador? Carlos Rodón permitió solo un hit en cinco 2/3 entradas.
[Fuente: AP]