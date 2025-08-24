En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Chisholm y Grisham brillaron con jonrones en el triunfo de los Yankees sobre Boston

Los Yankees evitaron una barrida en la serie ante Boston al ganar 7-2 en un partido donde Chisholm y Grisham conectaron varios jonrones. Rodón fue clave con su actuación en el montículo.

24/08/2025 | 23:40Redacción Cadena 3

FOTO: Chisholm y Grisham conectan ambos par de jonrones y Yankees vencen 7-2 a Medias Rojas

NUEVA YORK (AP) — Jazz Chisholm Jr. conectó un par de jonrones de dos carreras, Trent Grisham también se fue profundo dos veces y los Yankees de Nueva York vencieron el domingo por la noche 7-2 a los Medias Rojas de Boston para evitar una barrida de cuatro juegos.

Carlos Rodón permitió un hit en cinco 2/3 entradas mientras los Yankees se acercaron a medio juego de su rival Boston por el primer comodín de la Liga Americana. Están a cinco 1/2 juegos del primer lugar, Toronto, en la División Este de la Liga Americana.

Boston superó a Nueva York 19-4 en los primeros tres juegos de la serie y buscó su primera barrida de al menos cuatro juegos en el Bronx desde 1939.

Después de perder ocho seguidos contra los Medias Rojas, los Yankees mejoraron a 2-8 en la serie de la temporada.

Grisham conectó jonrones solitarios en turnos consecutivos al bate contra Dustin May (7-10).

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 4-1.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 3-0 con una producida.

___

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido? Los Yankees de Nueva York vencieron 7-2 a los Medias Rojas de Boston.

¿Quiénes se destacaron? Jazz Chisholm Jr. y Trent Grisham conectaron dos jonrones cada uno.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se realizó el domingo por la noche.

¿Dónde tuvo lugar el partido? El partido se llevó a cabo en el Bronx.

¿Cómo fue la actuación del lanzador? Carlos Rodón permitió solo un hit en cinco 2/3 entradas.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho