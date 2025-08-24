En vivo

Cal Raleigh logra su jonrón 48 y empata el récord de cátcher de Salvador Pérez

El toletero de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, conectó su cuadrangular 48 en un juego ante los Atléticos y empató así el récord de jonrones en una temporada para receptores que estableció Salvador Pérez en 2021.

24/08/2025 | 17:44Redacción Cadena 3

FOTO: Raleigh conecta su jonrón 48 e iguala récord de temporada para cátcher de Salvador Pérez en 2021

SEATTLE (AP) — El toletero de los **Marineros de Seattle**, **Cal Raleigh**, conectó el domingo contra los **Atléticos** su cuadrangular número 48, para liderar las **Grandes Ligas**, igualando el récord de una sola temporada para receptores que estableció el venezolano **Salvador Pérez** con los **Kansas City Royals** en 2021.

**Raleigh**, quien es ambidiestro, conectó un jonrón desde el lado derecho contra el zurdo de los **Atléticos**, **Jacob Lopez**, en la primera entrada para poner el marcador 2-0.

Como catcher **Raleigh** tiene 39 cuadrangulares y nueve más mientras se desempeñaba como bateador designado.

**Pérez** conectó 15 jonrones como bateador designado en 2021, y 33 como receptor.

Solo otros cuatro jugadores en la historia de las **Grandes Ligas** han conectado al menos 40 vuelacercas en una temporada mientras jugaban principalmente como cátchers: **Johnny Bench** y **Mike Piazza** (ambos dos veces), **Roy Campanella** y **Todd Hundley**. **Bench**, **Campanella** y **Piazza** son miembros del **Salón de la Fama**.

**Raleigh** bateó 27 jonrones en 2022, luego 30 en 2023 y 34 la temporada pasada.

Elegido al **Juego de Estrellas** por primera vez a los 28 años, irrumpió en la escena nacional cuando ganó el **Derby de Jonrones del All-Star** en julio. Se convirtió en el primer bateador ambidiestro y el primer receptor en ganar el título. Es el segundo jugador de los **Mariners** en llevarse la corona, después del tres veces ganador **Ken Griffey Jr**.

**Raleigh** llegó además a 104 carreras impulsadas en la campaña. Es el primer receptor con temporadas consecutivas de 100 carreras impulsadas desde **Piazza** (1996-2000), y el primer receptor de la **Liga Americana** en lograr la hazaña desde **Thurman Munson** (1975-77).

Lectura rápida

¿Qué logró **Cal Raleigh**? Conectó su jonrón 48, igualando el récord para cátchers.

¿Quién estableció el récord anterior? **Salvador Pérez** lo logró en 2021 con los **Royals**.

¿Dónde fue el partido? El encuentro se disputó en **Seattle** contra los **Atléticos**.

¿Cuál es la importancia del evento? **Raleigh** se convierte en el primer receptor con 100 carreras impulsadas en temporadas consecutivas desde **Piazza**.

¿Cuántos jonrones anotó **Raleigh** antes? Anotó 27, 30 y 34 en las temporadas previas, respectivamente.

[Fuente: AP]

