Cal Raleigh conecta otro jonrón y Marineros vencen 9-6 a Padres

SEATTLE (AP) — Cal Raleigh conectó su 50mo jonrón para liderar las Grandes Ligas, el dominicano Jorge Polanco impulsó cuatro carreras y los Marineros de Seattle vencieron el lunes 9-6 a los Padres de San Diego.

J.P. Crawford bateó dos hits y produjo un par de carreras por Seattle, que se acercó a un juego y medio de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana. Los Astros no jugaron en la jornada.

Josh Naylor totalizó dos hits y dos anotadas.

Raleigh conectó un jonrón en solitario contra JP Sears en el primer inning, su tercer cuadrangular en dos juegos. El batazo de 419 pies hacia la pradera izquierda tuvo una velocidad de salida de 107,2 mph.

Raleigh se unió a Mickey Mantle como los únicos bateadores ambidiestros en conectar 50 jonrones en una temporada, y se convirtió en el octavo toletero en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar la marca del medio centenar en agosto.

Los dominicanos Fernando Tatís Jr. y Ramón Laureano, así como Gavin Sheets y Jake Cronenworth batearon jonrones por San Diego. Cronenworth y el venezolano Luis Arraez sumaron dos hits cada uno.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 5-1 con una anotada y dos impulsadas, Manny Machado de 5-0, Laureano de 4-1 con una anotada y una producida. Los venezolanos Arráez de 5-2 con una remolcada, Freddy Fermín.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 5-1. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1 con una anotada, Polanco de 4-3 con dos anotadas y cuatro remolcadas, Víctor Robles de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0 con una anotada.