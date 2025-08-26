FOTO: Cadillac elige a Bottas y Pérez como sus pilotos para su debut en F1 en 2026

Cadillac jugó a lo seguro con su primera alineación de pilotos de Fórmula Uno, pasando por alto a pilotos estadounidenses en favor de los veteranos Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez.

Ninguno de los dos pilotos tuvo asientos en la parrilla esa temporada, pero con un total combinado de 16 victorias y 527 participaciones entre ambos, Bottas y Pérez fueron las opciones pragmáticas para ayudar a construir el programa de Cadillac que se lanzará en 2026.

Los pilotos, que fueron anunciados el martes, aportaron años de conocimiento de F1 a Cadillac, una división del gigante automotriz estadounidense General Motors que se convertirá en el undécimo equipo en la parrilla en 2026.

“Creemos que su experiencia, su liderazgo y su capacidad técnica son realmente lo que necesitamos”, indicó Dan Towriss, CEO del equipo de Fórmula Uno de Cadillac y TWG Motorsports. “Es la combinación correcta, los pilotos adecuados en el momento adecuado, y nos sentimos honrados por su confianza en nosotros y en este proyecto”.

Por meses, Bottas y Pérez fueron considerados los favoritos para ocupar uno de los dos nuevos asientos en lo que será una parrilla de 22 autos el próximo año.

Un equipo estadounidense

Aunque el proyecto iniciado por Michael Andretti en 2021 fue diseñado para ser un equipo completamente estadounidense con un piloto de Estados Unidos, Andretti se tuvo que retirar del proyecto para que Cadillac y TWG obtuvieran la aprobación de la Gestión de Fórmula Uno.

Towriss compró la participación de Andretti y el equipo ahora es propiedad de TWG Global. Towriss y el presidente de GM, Mark Reuss, reconocieron en mayo en el Gran Premio de Miami que contratar a un piloto estadounidense ya no era una prioridad.

El piloto de IndyCar Colton Herta de California era uno de los candidatos de Andretti, pero no obtuvo la superlicencia requerida para competir en F1 y Cadillac no estaba dispuesto a esperar por un estadounidense.

Towriss también se rió de los recientes informes de que planeaba mover a Herta a la Fórmula 2 el próximo año para que obtuviera los puntos necesarios para su licencia. Incluso si Herta tuviera una superlicencia, no tenía la experiencia en F1 que Cadillac deseaba para su lanzamiento.

“Lo que realmente importa es la experiencia en Fórmula Uno. Todos son nuevos, todos están trabajando juntos por primera vez”, aseguró Towriss. “Creemos que la experiencia que estos dos aportan es realmente lo más importante.

“Ciertamente pensamos en ello y es importante para nosotros asegurarnos de que haya un camino para un piloto estadounidense en la Fórmula Uno y trabajaremos en eso”.

Los nuevos pilotos de Cadillac

La búsqueda de pilotos fue liderada por el director del equipo, Graeme Lowdon, quien tenía al menos una docena de opciones viables, pero le informó a The Associated Press el mes pasado que había reducido la lista a “tres o cuatro” verdaderos contendientes.

Pérez tiene 35 años y Bottas cumplirá 36 años esta semana. Ambos han sido subcampeones de la F1.

Bottas fue segundo en la clasificación detrás de su entonces compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, en 2019 y 2020, mientras que Pérez, el piloto mexicano más exitoso de F1, fue segundo cuando su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, dominó en 2023.

Red Bull dejó ir a Pérez al final del año pasado. Bottas es piloto de reserva de Mercedes ese año después de no sumar puntos en 2024 con Sauber.

Ambos también podrían hacer una gran contribución al desarrollo del auto a medida que las regulaciones de F1 cambien para 2026. En términos comerciales, Pérez ha traído importantes patrocinios de México a sus equipos anteriores, mientras que el humor y la presencia en redes sociales de Bottas lo convierten en un favorito de los fanáticos.

Reuss comentó que Pérez ayuda al equipo a conectarse con uno de los mercados más críticos del fabricante de automóviles.

“El mercado en México es muy importante para General Motors y, francamente, para América del Norte”, dijo Reuss. “Vendemos muchos autos en México y la base de fanáticos allí es absolutamente entusiasta. Esos son beneficios adicionales”.

Towriss señaló que ambos pilotos le dan al equipo un tremendo atractivo comercial.

“Checo y Valtteri tienen seguidores muy fuertes, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de patrocinio, su impacto por estar en el circuito de Fórmula 1 durante muchos, muchos años”, dijo Towriss, antes de señalar que la experiencia seguía siendo el factor principal.

El escritor de deportes de AP, James Ellingworth, contribuyó a este informe.

