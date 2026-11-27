Aumentan a ocho las víctimas fatales por derrumbe de edificio en Pakistán; continúan las búsquedas
Las autoridades de Pakistán informaron que la cifra de muertos por el derrumbe de un edificio en Karachi se elevó a ocho. Los rescatistas siguen buscando a diez personas que permanecen atrapadas entre los escombros.
FOTO: Sube a 8 cifra de muertos por derrumbe de edificio en Pakistán; aún hay 10 desaparecidos
KARACHI, Pakistán (AP) — La cifra de muertos por el derrumbe de un edificio de seis pisos en construcción en el sur de Pakistán aumentó a ocho el viernes, luego que los rescatistas recuperaran otros cuatro cuerpos, informaron autoridades.
Los rescatistas siguen buscando a unas diez personas que se cree que quedaron atrapadas bajo los escombros del edificio, que se derrumbó el miércoles en el barrio Baloch Colony de Karachi, indicó el funcionario policial Raja Sarwar.
Los familiares de quienes aún están desaparecidos lloraban y rezaban por su seguridad. Los rescatistas cargaron el viernes un cuerpo envuelto en una cubierta blanca sobre una camilla a través de un montículo de concreto destrozado y barras de acero enredadas. Otros intentaban introducirse en los huecos de los escombros en una zona residencial congestionada.
Sarwar señaló que los equipos retiraban los escombros con cuidado con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
Los derrumbes de edificios son comunes en todo Pakistán, donde las normas de construcción a menudo se aplican de manera deficiente y los constructores con frecuencia usan materiales de baja calidad o ignoran las regulaciones de seguridad para reducir costos. El mes pasado, el techo de una escuela privada se desplomó en la ciudad noroccidental de Peshawar, causando la muerte de 34 niños y un profesor.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Pakistán?
Un edificio en construcción se derrumbó en Karachi, resultando en ocho muertos y diez desaparecidos.
¿Cuántas personas han sido recuperadas?
Hasta el momento, los rescatistas han recuperado ocho cuerpos de los escombros.
¿Dónde sucedió el derrumbe?
El incidente tuvo lugar en el barrio Baloch Colony de Karachi.
¿Quién informó sobre el incidente?
El funcionario policial Raja Sarwar brindó detalles sobre la situación a las autoridades.
¿Qué se está haciendo para rescatar a las personas?
Los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros del edificio colapsado.
[Fuente: AP]