Asamblea Nacional levantó inmunidad a diputado venezolano por posesión de drogas

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional venezolana, dominada abrumadoramente por partidarios del presidente Nicolás Maduro, levantó el miércoles la inmunidad parlamentaria al diputado oficialista Julio César Torres y autorizó someterlo a un proceso judicial tras su arresto por presunta posesión de drogas.

Williams Benavides, diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), solicitó actuar contra Torres, electo en los comicios legislativos del 25 de mayo por el estado andino de Mérida.

“Todo lo que esté vinculado al narcotráfico, a la droga, le hace juego al enemigo, le está haciendo juego a quienes nos quieren destruir”, indicó Benavides. “Sean 20, 10, 5 o un gramo de droga es un hecho que atenta contra la moral revolucionaria y las buenas costumbres”, agregó.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia —ante una solicitud del Legislativo— consideró que en el caso de Torres, de acuerdo con sentencias previas contra diputados en ejercicio, no procede el antejuicio de mérito dado que el legislador “está privado de libertad en flagrancia por posesión de drogas”. Agregó que se trata de un “delito común” y en consecuencia su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios, explicó el diputado Pedro Carreño durante el debate.

El máximo tribunal, controlado por el gobierno, aún no hecho pública la sentencia.

Carreño destacó que por la “eficiencia y capacidad del sistema de inteligencia este infame diputado fue detectado, pero qué hubiese pasado si la información viene desde el norte (Estados Unidos) para acá, dando nombres de diputados involucrados en el narcotráfico”. Añadió que eso podría usarse como parte de una campaña para desacreditar a las autoridades venezolanas.

El caso se produce en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump anunció que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.