Arrestan a hombre que estrelló camioneta contra verja del consulado ruso en Sydney
Un hombre fue arrestado en Sydney tras chocar su camioneta contra la verja del consulado ruso. El incidente ocurrió a las 8:00 de la mañana y resultó en heridas leves para dos policías.
01/09/2025 | 00:48Redacción Cadena 3
SYDNEY (AP) — Un hombre fue arrestado el lunes luego de estrellar una camioneta tipo SUV contra la verja de entrada del consulado ruso en Sydney, informó la policía.
La policía recibió un reporte a las 8:00 de la mañana del lunes sobre un vehículo no autorizado que permanecía estacionado en la entrada del consulado, ubicado en el suburbio oriental de Woollahra.
La policía intentó hablar con el conductor, pero éste estrelló la Toyota Kluger contra la verja de entrada, según un comunicado.
Dos agentes policiales sufrieron heridas leves y fueron atendidos por paramédicos. Nadie más resultó herido, añadió la policía.
La SUV se detuvo sobre el césped, cerca de un mástil de bandera, en las instalaciones del consulado.
Un hombre de 39 años fue arrestado. La policía no ha divulgado detalles sobre sus motivos o qué cargos le podrían presentar.
La Embajada de Rusia en la capital australiana, Canberra, no respondió a una solicitud de comentarios.
[Fuente: AP]