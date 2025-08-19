Air Canada cierra acuerdo con sindicato y pone fin a huelga de sobrecargos

TORONTO (AP) — El sindicato de los 10.000 sobrecargos de Air Canada afirmó que ha alcanzado un acuerdo preliminar para poner fin a la huelga.

Air Canada y el sindicato reanudaron las conversaciones el lunes por la noche, por primera vez desde que comenzó la huelga durante el fin de semana. El paro afectó a unos 130.000 viajeros al día en el pico de la temporada de viajes de verano.

El sindicato señaló que el acuerdo garantizó a sus miembros el pago por el trabajo realizado mientras los aviones estuvieron en tierra, resolviendo así uno de los principales problemas que impulsaron la huelga.

Esto siguió a la declaración del sindicato de que los asistentes de vuelo no regresarían al trabajo a pesar de que la huelga fue declarada ilegal.