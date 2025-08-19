Air Canada cierra acuerdo con sindicato y pone fin a huelga de sobrecargos
El sindicato de 10.000 sobrecargos de Air Canada llegó a un acuerdo preliminar que detiene la huelga, afectando a 130.000 viajeros diarios en plena temporada alta de verano.
19/08/2025 | 07:03Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
TORONTO (AP) — El sindicato de los 10.000 sobrecargos de Air Canada afirmó que ha alcanzado un acuerdo preliminar para poner fin a la huelga.
Air Canada y el sindicato reanudaron las conversaciones el lunes por la noche, por primera vez desde que comenzó la huelga durante el fin de semana. El paro afectó a unos 130.000 viajeros al día en el pico de la temporada de viajes de verano.
El sindicato señaló que el acuerdo garantizó a sus miembros el pago por el trabajo realizado mientras los aviones estuvieron en tierra, resolviendo así uno de los principales problemas que impulsaron la huelga.
Esto siguió a la declaración del sindicato de que los asistentes de vuelo no regresarían al trabajo a pesar de que la huelga fue declarada ilegal.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo se alcanzó? Un acuerdo preliminar para poner fin a la huelga de los sobrecargos de Air Canada.
¿Quiénes están involucrados en la huelga? Los 10.000 sobrecargos de Air Canada.
¿Cuándo comenzaron las negociaciones? Las negociaciones se reanudaron el lunes por la noche.
¿Dónde está teniendo lugar esta huelga? En Air Canada y afecta principalmente a Toronto.
¿Por qué se inició la huelga? Por disputas salariales y condiciones laborales insatisfechas.
[Fuente: AP]