Rosario Vera Peñaloza, maestra que luchó por los derechos del niño y la mujer

Geo Monteagudo

Claudia López, directora del Museo Rosario Vera Peñaloza en La Rioja, dialogó con Cadena 3 para homenajear a esta destacada educadora argentina, cuyo nacimiento y muerte se celebran respectivamente en el Día de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera.

López compartió detalles sobre la infancia de Vera Peñaloza, quien nació un 25 de diciembre en Atiles de los Llanos Riojanos.

Quedó huérfana a los diez años y fue su tía materna Jesús Peñaloza de Ocampo quien le enseñó las primeras letras. Vera Peñaloza culminó sus estudios primarios en San Juan y luego regresó a La Rioja para completar sus estudios secundarios y convertirse en maestra normal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La directora del museo destacó que Rosario nunca tuvo descendencia ni contrajo matrimonio debido a las restricciones contractuales impuestas a las maestras durante esa época.

"No podían tener novio, no podían contraer matrimonio, no se las podía ver en la calle con un varón si no cumplían ellas quedaban sin su trabajo". Se refería a esta dedicación total como un "sacerdocio laico".

Vera Peñaloza fue una visionaria que luchaba por los derechos del niño y la mujer. Sus ejes principales fueron la reforma educativa, capacitación docente continua, jardines infantiles, y la pedagogía y didáctica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En 1898, fue designada como directora del jardín anexo al normal de La Rioja. Sin un espacio físico para el jardín, decidió establecerlo en la casa familiar Vera Vallejo, que ahora es sede del museo.

El Museo Rosario Vera Peñaloza se encuentra en Hipólito Yrigoyen 91 en la ciudad de La Rioja y ofrece diversas actividades para los niños.

El legado de Vera Peñalosa se mantiene vivo a través del trabajo de las maestras jardineras que continúan su misión sagrada de educar a los niños.

Entrevista de Geo Monteagudo