De película: el increíble golazo de tiro libre de Messi para ganar en su debut

Con maestría y precisión, Messi ejecutó el tiro libre, enviando la pelota con una curva perfecta que dejó sin opciones al arquero de Cruz Azul. La pelota se metió en la red con un estruendo que resonó en todo el estadio y desató un delirio entre los aficionados del Inter Miami.

/Inicio Código Embebido/

El primer gol de Messi con Inter Miami ????????



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63