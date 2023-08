La historia detrás de creación de la bandera brocheriana, símbolo de fe y amor

El creador de la Bandera Brocheriana, Silvio Fernández, compartió con Entre Líneas los detalles detrás de la concepción de esta emblemática bandera, reflejados en su libro "El enigma de la bandera brocheriana", símbolo que capturó el corazón de cientos de fielesen Argentina y más allá.

La Bandera Brocheriana, un homenaje al venerado Cura Brochero, surgió en el año 2021 en la pintoresca Sierra de Córdoba, fruto de una colaboración entre Fernández y un grupo de gauchos y brocherianos.

"Yo me dedico al tema de banderas y escudos, hablaron conmigo, bueno, yo ya venía también gestando la idea de hacer una bandera para brochero, y así fue que nace", relata Fernández.

La bandera fue presentada en la ciudad de Malagueño, marcando un hito en la celebración del aniversario del santo brochero.

La travesía de la bandera no se detuvo en territorio argentino, sino que cruzó fronteras y llegó hasta el Vaticano, donde recibió una bendición apostólica del Papa Francisco. Fernández comenta con humildad: "La bandera brocheriana ha llegado a lugares insólitos, o sea que realmente solo me pensé que iba a llegar, y la verdad que estoy muy contento con eso, y me alegro que le hagan bien a la gente".

La historia finalmente se hizo libro, a petición de la gente que ansiaba conocer más sobre la bandera y su significado profundo. "Este libro está dirigido a los lectores en sí, en un principio es un libro técnico, porque habla específicamente de cómo se formó, cómo se hizo la bandera", explica Fernández.

El libro relata la historia detrás de la creación de la bandera, su impacto en la cultura argentina y su mensaje de paz y sanación en tiempos difíciles.

Fernández añade: "Creo que va a llegar al gauchaje, va a llegar a la gente asidua a leer, y también es un mensaje de paz, en épocas duras de la humanidad, donde hemos pasado por todo esto que fue la pandemia... es un mensaje de paz, de ánimo, y de amor para la gente, y amor al prójimo."

Con la bandera brocheriana ondeando en diversos rincones del mundo y su historia plasmada en el libro de Fernández, este emblema de fe y amor sigue inspirando a personas de todas las edades y trasfondos, fortaleciendo los lazos de comunidad y espiritualidad.

Entrevista de Giuliana Piantoni