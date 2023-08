El libro de Silvina Luna donde contó el calvario que vivió tras la operación

En una noticia que ha dejado consternados a sus seguidores y a la industria del entretenimiento, la talentosa actriz, modelo e influencer Silvina Luna falleció a la edad de 43 años este jueves.

La vida de Silvina Luna dio un giro dramático en la última década, después de que fuera diagnosticada con hipercalcemia e insuficiencia renal, consecuencia de una mala praxis médica atribuida al doctor Aníbal Lotocki.

Su lucha por la recuperación la llevó a compartir su experiencia en el libro autobiográfico que ella misma escribió, titulado "Simple y consciente". El título refleja su deseo de vivir de manera más auténtica y significativa, buscando la simplicidad y la consciencia en cada aspecto de su vida.

En diciembre de 2022, Silvina Luna lanzó su libro autobiográfico "Simple y consciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual".

En sus páginas, compartió el viaje transformador que emprendió después de enfrentar un diagnóstico que le advirtió sobre su salud precaria. Una cirugía estética en 2010 tuvo consecuencias devastadoras en su salud, desencadenando una serie de enfermedades crónicas. Este revés la llevó a buscar una vida más plena y auténtica, guiada por la simplicidad y la consciencia.

A lo largo de sus páginas, Silvina Luna exploró su camino hacia el bienestar espiritual y físico, compartiendo reflexiones profundas y aprendizajes valiosos. Su búsqueda la llevó a instalarse en Panamá, donde buscó una conexión más profunda con la naturaleza y la inspiración para plasmar sus experiencias en su libro.

La partida de Silvina Luna deja un vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de quienes la conocieron a través de su trabajo y su autenticidad. Su legado perdurará en sus proyectos, su libro y en el impacto positivo que dejó en la vida de muchos.

“Hoy me pongo a pensar en mi relación con el medio: siempre sentí algo hostil, pero sin duda era una percepción mía, porque me fui muchas veces y a la vuelta siempre me ofrecieron trabajo. Es que la inseguridad es algo interno”, reflexionó en el libro.

El fragmento donde cuenta su decisión de operarse

"El escándalo del video ya se había suavizado. Me salió un trabajo en el teatro y, por perfeccionista, también por inseguridad y por querer verme lo mejor posible para volver al ruedo, me sometí a una cirugía estética que claramente no necesitaba. Hoy me pongo a pensar en mi relación con el medio: siempre sentí algo hostil, pero sin duda era una percepción mía, porque me fui muchas veces y a la vuelta siempre me ofrecieron trabajo. Es que la inseguridad es algo interno".

"Fue una mala decisión y me ocasionó muchas dificultades, que aún hoy sigo enfrentando", había escrito.

La historia de Luna en el mundo del entretenimiento argentino tuvo uno de sus momentos culminantes en el reality Gran Hermano. A pesar de haber sido inicialmente expulsada, su regreso y su destacado desempeño casi la llevaron a la victoria en el programa. Este hito marcó el inicio de una carrera fructífera y diversa en la televisión y el teatro.