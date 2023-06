Apia de Roma: una historia de empoderamiento, amor y lucha en el Imperio Romano

Giuliana Piantoni

Viviana Rivero viene cautivándonos hace tiempo con sus novelas histórico-románticas. Sin embargo, esta vez usó su fama de autora rosa para vendernos una historia encubierta. Porque Apia de Roma es en realidad una historia sobre empoderamiento, sobre progresar en una sociedad hostil y sobre la amistad en tiempos difíciles. Y eso, a pesar de estar ambientado en la Roma Antigua, toca muchísimos temas actuales.

En esta ocasión, Rivero nos transporta a la antigua Roma, donde conocemos a Apia Pópulus, una joven que se ve atrapada en un matrimonio impuesto con Salvio Sextus, un próspero comerciante de perlas de edad avanzada.

En el Palatino, el barrio más encumbrado de la ciudad, Apia se enfrenta a la vida con valentía, cumpliendo sus obligaciones y defendiendo su hogar de las confabulaciones políticas en un entorno lleno de intrigas tras el asesinato de Julio César.

A pesar de su vida de romana de clase alta, Apia soporta con estoicismo la tiranía de su esposo y el constante ataque del hijo de este, Senecio. Además, se ve obligada a aceptar los humillantes juegos de dominación impuestos por uno de los poderosos de la ciudad debido a su condición de mujer.

Aparecen como personajes claves Furnilla, su esclava personal, con quien forja una alianza inquebrantable. Juntas, luchan por abrirse camino en un medio hostil.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A través de este personaje y su relación con la protagonista, la autora aborda de manera sensible la profundidad de la amistad entre mujeres y la importancia sororidad en un mundo sexista. Si el feminismo no es lo tuyo: se trata de la unión de los más débiles frente a un poderoso. Algo así como un Marruecos vs. Francia. Y ese tipo de historias, siempre llegan.

Si bien, como dije, el tema principal de la historia es el empoderamiento femenino, por supuesto que Rivero no descuida el elemento romántico característico de sus obras.

El ingreso de Manius Marcio, un atractivo centurión, trastoca la vida de Apia y despierta en ella sentimientos y sensaciones desconocidos. A partir de ese momento, Apia debe equilibrar su apasionado romance con la lucha por encontrar su lugar en un mundo patriarcal y misógino.

El amor romántico, una vez más, enriquece el relato con una capa adicional de desafío para la protagonista y añadiendo el toque emocional que hace más humana a la historia, sin empalagarla.

A través de su narrativa cautivadora, la autora logra sumergir al lector en las calles de Roma, donde uno puede sentirse parte de la historia.

Además, resulta sorprendente cómo muchas de las situaciones descritas, como los problemas de pareja, las dificultades de emprender un negocio propio y los desafíos enfrentados por las mujeres, encuentran una resonancia cercana a las problemáticas modernas, brindando una conexión íntima con los lectores.

Narrada en dos tiempos, "Apia de Roma" nos sumerge en una historia de pasión, violencia y superación en pleno apogeo del Imperio Romano. Rivero demuestra una vez más su habilidad para construir tramas apasionantes, retratando a una mujer valiente que desafía los mandatos y las imposiciones de su época en busca de la igualdad, la independencia y el amor verdadero.