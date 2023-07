Alma de goleadora: los desafíos que enfrentan las nenas que aman el fútbol

Un libro infantil sobre los desafíos que debe enfrentar una niña que quiere jugar a la pelota busca derribar los prejuicios que aún hoy existen en torno al fútbol femenino y apuesta a que las nuevas generaciones se críen sin esa mirada sesgada del deporte.

"Alma goleadora", de Bianca Ediciones, es el título escrito por Fernanda Argüello e ilustrado por Bianca Nagy que estará en los próximos días en las librerías, a la par del Mundial de fútbol femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda a partir de este jueves.

La historia del libro está centrada en Alma, una nena que quiere jugar a la pelota, como su hermano. Ni patín, ni danzas, ni nada: quiere jugar al fútbol. "Algunas personas le hacen burla por eso, pero la pequeña tiene una familia que la apoya, la quiere y desea verla feliz. Con pelota y camiseta, va a avanzar por la vida hasta ser una futbolista profesional y, en el futuro, jugar un mundial", cuenta la reseña de la editorial.

El libro está pensado no sólo como un cuento para entretener a los más chiquitos, sino también para trabajar Educación Sexual Integral (ESI) en el aula, abriendo espacios para compartir gustos, preferencias y conversar sobre roles de género, y fundamentalmente, para hablar de Bullying, porque lo que vive Alma en el cuento es lo que les pasa a muchos niños.

En diálogo con Noticias Argentinas, la autora contó cómo surgió la idea de escribirlo: "¡Surge del alma! Mis hijas son muy fanáticas del fútbol y hay mucha gente que siente que si mi hijo varón habla de un penal, sabe... pero cuando alguna de las nenas habla sobre si es penal o no, se exponen a que alguien las mande a lavar los platos".

"Es parte de la realidad, nos guste o no. Y se llama bullying. Desde ese lugar, no quiero que a mis hijas, ni a las de nadie, les hagan bullying porque disfrutan del fútbol. Es un gran desafío para ellas que no juegan... ¡cuánto más será para las futbolistas!", analizó Argüello, quien también se desempeña como directora editorial de Bianca Ediciones.

Nuestra manera de apoyar a esas jugadoras a las que muchas veces las habrán mandado a lavar platos es contar sus historias

Y agregó: "Por eso, nuestra manera de apoyar a esas jugadoras a las que muchas veces las habrán mandado a lavar platos es contar sus historias, hablar de la reacción de la gente frente a sus elecciones, visibilizar el maltrato que reciben y, por supuesto, trabajar para cambiar esa mirada".

El objetivo detrás de la historia de "Alma de goleadora" es que "los niños varones y los adultos todos vean y vivan las dudas, confusiones, temores que una niña atraviesa cuando elige algo no hegemónico".

"En este cuento, Alma sabe lo que quiere, a ella le gusta jugar al fútbol, pero ante la mirada externa intenta patín, danza... ¿por qué? Por lo que dicen los demás. Una nena o incluso una mujer necesita mucha valentía hoy en día para decir: quiero ser futbolista", destacó la escritora.

Este enfoque no es ninguna novedad para el sello editorial que conduce Fernanda Argüello: anteriormente se destacó por otros títulos con enfoque inclusivo, como "El niño que corre", para acercarse tanto al Trastorno de Déficit de Atención e hiperactividad como al Trastorno del Espectro Autista; "¿Dónde estás, Caperucita?", para trabajar el tema del grooming; y "Un papá con delantal", pensado para analizar los roles de género.

"Bianca Ediciones nació en pandemia, cuando a todos nos tocó la cabeza, el corazón y el alma la realidad que vivimos. Como consultora psicológica imagino libros atravesados por la diversidad, por el humanismo, por el enfoque centrado en la persona y en ese momento decidí incorporar herramientas de accesibilidad, como tipografía amigable para personas con dislexia, macrotipo para facilitar la lectura a personas con disminución visual, adecuaciones para personas dentro del espectro autista o con diferentes síndromes o discapacidades", contó en diálogo con NA.

Y concluyó: "La selección de temas fue crucial desde mi punto de vista, porque el objetivo es visibilizar. Siempre validados por un especialista en el tema, en el caso de Alma, el texto de contratapa lo escribió Macarena Sánchez, la primera futbolista profesional argentina. La admiramos profundamente porque es nuestra abanderada del fútbol femenino. En otros libros, como Deseo de cumpleaños que habla sobre diversidad de género, buscamos a la licenciada Analía Lacquanti, co-coordinadora del Centro de investigaciones en género, masculinidades y diversidad del NOA; en La niña deshilachada, que aborda el abuso sexual infantil, convocamos a Sonia Almada, magíster en Derechos Humanos por Unesco".