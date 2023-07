La barra de Vélez agredió a los jugadores y varios quieren irse del club

La barra brava agredió y amenazó a los jugadores de Vélez tras la derrota de este domingo frente a Huracán por la Liga Profesional y varios integrantes del plantel quieren dejar el club a raíz de lo sucedido.

Luego de perder con Huracán por 1 a 0 en Parque Patricios, los futbolistas del conjunto de Liniers fueron increpados en la Villa Olímpica y, según pudo confirmar Noticias Argentinas, algunos juveniles fueron atacados a golpes de puño.

Ante esto, la decisión de varios jugadores es apurar su partida de Vélez. En esa situación se encuentra una de las joyas de la institución, Gianluca Prestianni, de 17 años, quien ya tenía ofertas para continuar su carrera en el exterior.

En las últimas semanas, la barra había asistido a diferentes entrenamientos y hasta dialogó con los referentes del plantel, pero en esta ocasión el hecho llegó a la agresión física.

Valentín Gómez, Santiago Castro, Leonardo Jara, Francisco Ortega y Juan Méndez podrían correr la misma suerte que Prestianni, ya que fueron otros futbolistas que sufrieron los ataques este domingo.

Jara le dijo al periodista partidario Agustín Palacios que lo agredieron afuera de la Villa Olímpica: "Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas".

Antes del hecho, el DT Sebastián Méndez había dicho en conferencia: "No jugamos con Huracán el partido que teníamos pensado porque nos llevó por delante. Estoy enojado porque no disputamos el partido como lo debíamos disputar. Estos encuentros se juegan a muerte y nosotros no lo hicimos".

Y agregó: "Estamos hace poco pero también somos responsables. Necesitamos jugadores que vengan y jueguen; en la Copa de la Liga son 14 finales y las debemos jugar como tal y no de la boca para afuera".

En esa línea, cerró: "Remarqué que necesitamos jugadores grandes que acompañen a estos chicos, que juegan bien pero están quemando etapas.

Necesitamos también que vengan rápido, porque ahora no hay excusas, ya que a partir del torneo que viene nos jugamos mucho como equipo e institución. Vamos a disputar otro tipo de certamen y necesitamos experiencia".

Vélez finalizó la Liga Profesional en el puesto 25° con 27 puntos, apenas dos más que el Huracán y Colón, que hoy por hoy deberían jugar un desempate para definir qué equipo perdería la categoría.

