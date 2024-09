La baja en los precios de combustibles y su impacto en la inflación argentina

Claudio Zuchovicki

La reciente baja en los precios de los combustibles en Argentina genera un debate interesante. Esta rareza que, aunque se celebra, también deja un sabor a poco. Entre 15 y 30 pesos por litro parece insignificante comparado con el aumento constante que hemos experimentado en los últimos meses. ¿Cómo interpretamos esta situación?

Es innegable que es positivo que los precios bajen, pero también es cierto que la magnitud de la reducción parece mínima. Esta situación juega con las expectativas de la población. Si algo baja de precio, aunque sea en pequeña medida, puede generar una percepción de estabilidad, aunque no se traduzca en una disminución real de la inflación. El impacto es más simbólico que efectivo.

En Argentina, existe una distinción importante entre precios transables y no transables. Los primeros, como alimentos y medicamentos, dependen más del tipo de cambio y los costos de transporte. Los segundos, como los servicios públicos, están más influenciados por decisiones gubernamentales. Si la población siente que los precios no transables han tocado un techo, y el tipo de cambio se mantiene estable, se puede esperar que la inflación no suba. Esta percepción puede ser el lado positivo de la reciente baja en los combustibles.

Las expectativas influyen significativamente en los precios. Si la gente cree que todo irá mal, actúa en consecuencia, generando una profecía autocumplida. Por el contrario, si se tiene la esperanza de que la situación mejorará, el efecto puede ser benéfico. Sin embargo, no se puede olvidar que la inflación sigue siendo un tema candente en la agenda nacional.

La gran pregunta es si el gobierno logrará presentar una cifra de inflación en septiembre por debajo del 4%. Este dato es anhelado no solo por el gobierno, sino por toda la sociedad argentina. Al final del día, una baja en la inflación beneficia a todos, independientemente del impacto político que tenga.

Hoy, último día de septiembre, no se trata de hacer predicciones arriesgadas. Los datos de inflación semanal indican cifras alrededor del 3,2% a 3,3%. Esto se debe a que se está comparando con un mes en el que el dólar había tenido un aumento significativo. La situación actual, con un tipo de cambio más estable y ajustes menores en las tarifas, sugiere que es plausible que la cifra de inflación baje.

En resumen, la baja en los combustibles puede ser un indicio de cambios en las expectativas de los consumidores. Si se logra una cifra de inflación más baja, será un alivio para todos, marcando un paso hacia adelante en la economía argentina.