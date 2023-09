¿Qué tiene que ver el copago de los médicos con la ley de alquileres?

Adrián Simioni

Ayer, día del médico, casi la totalidad de las asociaciones médicas se pusieron de acuerdo a que, de ahora en más, van a cobrar un piso de 6.000 por consulta. Cada uno cobrará un adicional, un copago, un coseguro variable para llegar a ese mínimo. Ya venía sucediendo. Incluso en provincias como Mendoza y Córdoba los médicos ya habían tomado decisiones conjuntas. Ahora es en todo el país.

¿Por qué sucede? Es efecto del control de precios del Gobierno. Para simular que hace algo con la inflación el gobierno les prohíbe o les limita a las prepagas aumentar sus cuotas. Lo cual ya es en sí un absurdo, porque los ingresos de las obras sociales sindicales o de los asalariados que se pasan a las prepagas, sí suben sin problemas. Cada vez que los sueldos aumentan, los aportes también aumentan. Porque es siempre un porcentaje, la misma porción del sueldo. Pero los privados privados, que pagan de su bolsillo, pagan una tarifa, un precio. Como ese precio lo mide el Indec, el gobierno busca frenarlo.

Como el gobierno congela esa tarifa, las prepagas no tienen recursos para para pagarles cada vez más a las clínicas y a los médicos. Entonces la Superintendencia de Salud congela lo que las clínicas y los médicos le pueden cobrar a las prepagas y a las obras sociales. Así que las clínicas y los médicos quedan muy atrasados con la inflación.

Lo interesante acá es que chocamos de nuevo con los efectos de la demagógica barata. O sea, el gobierno, para hacerse el bueno, el que protege a la gente, mientras le da manija a la inflación, saca normas, leyes, para simular que la protege a la gente. Pero todo es irreal, es pensamiento mágico. Y al final no queda otra que empezar a vivir fuera de la ley. Porque el resultado de querer imponer tarifas, precios absurdamente bajos por una consulta médica a través de la Superintendencia de Salud, es que al final todos los médicos se ponen de acuerdo, cobran el precio que más o menos les parece y nosotros lo pagamos porque en el fondo estamos de acuerdo: menos de 6000 pesos por una consulta médica, si es una consulta en serio, es lo menos que se puede pagar. Son 6 kilos de pimientos. Dos kilos de carne. Y pasamos a un mundo sin ley. Las normas terminan siendo leyes de Narnia, incumplibles, absurdas.

Y acá es donde se junta con la ley de alquileres. Los diputados y senadores votaron una ley demagógica que decían que era para proteger a los inquilinos de los “abusos” de los propietarios. Todo el mundo les avisó que iban a hacer un desastre. Pero la votaron igual. Unos por ignorantes. Otros por cinismo. Otros por cobardes. Por no animarse a denunciar esa demagogia. Es tan pésima la ley que lo que pasó es que hoy todo el mercado de alquileres directamente pasó a la clandestinidad. No hay ley. Se pactan los contratos entre el dueño y el inquilino sin cumplir ni los plazos ni los períodos de ajuste ni el mecanismo de ajuste que dice la ley y que, según la ley, todos deberíamos cumplir. Pues no, no la cumple nadie.

Como pasa con la salud. Es lo mismo. Apenas un ejemplo. Hay muchos. Como cuando los demagogos más baratos le hacen creer a la gente que van a poder vivir sin trabajar gracias a ellos con un plan.

Esa es la enseñanza que hay que sacar: dejar de escuchar a los políticos verseros, ordinarios, que nos hacen creer que pueden hacer cosas que nadie pudo, puede ni podrá hacer. Que haya casas gratis. Que haya médicos gratis. No es posible. A las casas hay que construirlas. Y los médicos también tienen que ir a al súper.