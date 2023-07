El Pami del país unitario

Esta semana la interventora del Pami, Luana Volnovich, inauguró la primera etapa de un hospital en Hurlingham, en el Conurbano Bonaerense, que financia, construye y operará en forma directa la obra social de los jubilados, con todo el personal como empleado directo del organismo. El Pami, brutalmente deficitario, caja política y fuente de financiamiento de militantes, invertirá 2.300 millones de pesos del presupuesto nacional en el hospital para servir en forma totalmente gratuita a 30 mil jubilados que viven en la zona.

El acto que se hizo esta semana fue profundamente electoralista. Pero no para disputar la elección general. Todo es tan abuso que el Pami está siendo usado para dirimir una interna: con Volnovich, que es de La Cámpora, estuvo el exintendente Damián Selci, también de La Cámpora, que ocupó la intendencia en forma interina cuando el caudillo de Hurlingham, Juan Zabaleta, pasó a ocupar el Ministerio de Desarrollo Social, y que ahora va por la reelección enfrentado al camporista Selci. Por eso Zabaleta no estuvo invitado. El Pami no es que sea herramienta electoral del gobierno. Es una herramienta electoral exclusiva de La Cámpora.

La cuestión es que el Pami viene tomando cada vez más hospitales a su cargo. A algunos los construye la Nación y se los da al Pami. Otros son clínicas privadas que quiebran, a veces prestatarias del Pami, que el Pami toma a su cargo. La cuestión se complica. Por ejemplo, los empleados de esas clínicas privadas, que trabajaban bajo un convenio laboral privado, ya reclaman que los pasen al convenio del Pami. Agarrate Catalina. Van a transformar al Pami en Aerolíneas Argentinas. Pero con la salud.

La cuestión es que todos los hospitales que está abriendo el Pami están, por supuesto, en el Conurbano. Hay uno en Capital Federal, otro en Mar del Plata y otro en Rosario que son más viejos. Pero los nuevos abiertos por esta gestión están en Ituzaingó, Hurlingham, Lanús y Esteban Echeverría. O sea, 100 por ciento conurbano.

El resto del país, como siempre, puede esperar. El gran Córdoba puede esperar. El gran Tucumán puede esperar. El gran Mendoza puede esperar. Para siempre. Como pasa con tantas cosas. El Pami también está puesto al servicio del país unitario que gobierna la línea interna del partido que Mamá y Papá Kirchner le regalaron a Máximo.