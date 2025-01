El país más extravagante del mundo evalúa un corredor seguro… para policías

Adrián Simioni

Están hablando entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires para tratar de coordinar las fuerzas policiales. Entre otras cosas, lo principal es crear un corredor seguro, pero no para los chicos que van a la escuela, sino para los propios policías. Esto es algo muy raro, muy extravagante. Habría que cobrar entrada para venir a Argentina.

¿Qué quieren hacer? Crear un corredor seguro entre las 20 y las 24 horas, y de 5 a 8, un lugar por donde puedan desplazarse los policías de la Ciudad de Buenos Aires que viven en el conurbano, sobre todo en La Matanza. En lo que va del año, han asaltado o intentado asaltar a un policía de la Ciudad de Buenos Aires cada 27 horas para robarle la moto o el arma. Ha habido un policía muerto y otro con un balazo en la cabeza.

A menos que los ladrones se hayan especializado en asaltar policías, esto te da una dimensión del descalabro de inseguridad que se vive ahí. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene 26.000 efectivos; no sé cuántos vivirán en el conurbano. Ahora, si de los que viven en el conurbano asaltan a uno cada 27 horas, imaginate lo que debe estar pasando con la población en general.

El asunto llegó a tal punto que se está evaluando la creación de un corredor de seguridad para los propios policías. Es como una declaración jurada de autofracaso: policías cuidando policías. O, tal vez, una declaración de la incapacidad de los gobiernos para coordinarse. De hecho, además de esto, hablan de coordinar retenes, comunicaciones y crear una mesa de seguridad. ¿Cómo es posible que todavía no se haya hecho esto?

Las dos policías parecen funcionar como dos gallinas sin cabeza: no coordinan. Debería ser algo lógico, ya que es una única mancha urbana. Así como no coordinan el transporte, tampoco coordinan la seguridad. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por inoperancia? ¿Por diferencias políticas?

Mientras tanto, están en medio de acusaciones cruzadas. La Provincia de Buenos Aires le dice a la Ciudad de Buenos Aires que exagera lo de los policías para disimular sus problemas de gestión, y la Ciudad le dice a la Provincia que no hace nada, que es un desastre. Y, mientras tanto, hasta los policías son víctimas de la delincuencia, de una manera abrumadora, al punto de que tienen que empezar a pensar en crear corredores seguros para ellos mismos.

Hasta ahora, ¿los corredores seguros para quién eran? Para los chicos, para los estudiantes, para las mujeres. Por ejemplo, el año pasado se propuso crear corredores seguros en la Universidad Nacional de Córdoba; no sé si se llegó a hacer. En Mar del Plata hay 30 corredores escolares; en Salta, algo similar. Pero ahora estamos viendo la creación de corredores seguros para los propios policías.

Si esto es así con los policías, imaginate lo que es para la población general. Es alucinante. Esto es propio del país más extravagante del mundo. ¿No me digas que no? Sí, como dijiste al principio: hay que cobrar la entrada.