En 10 días votaremos en las PASO para elegir a los candidatos a presidente de cada partido. El domingo 13. El día después es una gigantesca incógnita. No sólo por los resultados electorales, sino por las consecuencias económicas.

En primer lugar, vuelve de su receso de verano la burocracia del Fondo Monetario Internacional. El directorio, es decir los representantes de los países que más aportan y más votos tienen, deben decidir si aprueban o no el acuerdo técnico alcanzado por los técnicos y Sergio Massa.

Primero, si consideran suficiente la devaluación disfrazada de Massa.

Segundo, si confían en que Massa va ajustar los salarios estatales, los subsidios, los planes sociales, las empresas estatales y las transferencias a provincias, como prometió y firmó.

Tercero deben decidir si le dan o no dólares a Massa para que siga interviniendo en el mercado cambiario hasta las elecciones de octubre, es decir para hacer lo mismo que Massa dice que hacía Macri: financiar la fuga de capitales. Sin eso, la Argentina entrará en default con el FMI a menos que China y la CAF le sigan prestando cada vez más plata.

En segundo lugar, el martes 15, dos días después de las Paso, vencen los acuerdos de precios tipo Precios Justos. Aunque están atados con babas, según esos acuerdos hay bienes que “sólo aumentan” 3,4% mensual o 5% mensual. Y hay empresas, como las fabricantes de electrodomésticos y bienes para el hogar que congelaron los precios a cambio de que les permitieran importar.

Pero como ya no hay importaciones, desapareció la zanahoria que Massa les regalaba para que aportaran estabilidad a su campaña electoral. ¿Qué va a pasar con todos esos precios desde el lunes 14 en adelante? ¿Se dispararán encendidos por la devaluación y la emisión de pesos? ¿O se contendrán, hundidos por la recesión económica y la depresión del consumo?

En tercer lugar, las alertas de empresas que dicen que ya no pueden operar por el cierre de las importaciones cruzan a toda la economía. Y el cepo es cada vez peor. Incluido el Estado.

El mismísimo Banco Central, que hace el sellado de seguridad de las cédulas verdes de los autos, se disculpó con los registros del automotor porque no hay más plásticos, el insumo básico. Y por eso se autorizó a los registros a dar un certificado de propiedad en un papelucho común y silvestre.

Hay sectores que no funcionan porque comercializan productos importados. Y los otros no funcionan porque producen productos que llevan insumos importados. Tras la globalización no hay economía que pueda funcionar sin importaciones. Están afectados desde los autos hasta la maquinaria agrícola. Desde Vaca Muerta hasta la agroindustria. Desde los insumos médicos hasta la industria química.

El martes 15 tiene un signo de pregunta gigante como una casa: ¿cómo va a hacer la economía para seguir funcionando al menos todo lo mal que viene funcionando?

Hay que esperar 10 días para empezar a encontrar una respuesta.