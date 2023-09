Se cumplen 30 años de la muerte de "La Chacha" Villagra, ídolo de Belgrano

Gabriel Rodríguez

Un 18 de julio de 1982, por la 1° fecha del torneo Soberanía Nacional de la Asociación Cordobesa de Fútbol, debutó Julio César Villagra. En cancha de Huracán, que tenía hasta tubulares detrás de los arcos por la multitud presente, empataron 1 a 1 Alianza San Martín, aquel equipo que salió de la fusión entre el Luminoso y Argentino Peñarol y los Celestes, que anotaron por intermedio de… Villagra.

Tarde del 18 de julio de 1982. El contexto socio político era el de un país quebrado económicamente y recientemente salido de la Guerra de Malvinas, y aún bajo el mando de la última junta militar. En lo futbolístico apenas habían transcurrido siete días del título conseguido por Italia en el Mundial de España y se confirmaba el millonario pase de Maradona a Barcelona.

En el plano local, ese mismo día en la cancha de Instituto, Racing de Nueva Italia debutaba ante Estudiantes de La Plata, posterior campeón, en el torneo Metropolitano y así acompañaba a Talleres y a la Gloria, a través de la normativa 1.309, al fútbol de AFA dejando al otro grande capitalino, Belgrano, en los torneos de la entonces Asociación Cordobesa de Fútbol y cuyos choques con Unión San Vicente ya eran un clásico.

José Luis Villareal y Julio César "La Chacha" Villagra. (Foto: @Centrojas)

En esos tiempos y ante las salidas al fútbol nacional de los otros tres clubes más convocantes, Belgrano comenzaba a erigirse en el ganador constante de cuanto torneo se jugara en Córdoba. Para contrarrestarlo, había que aunar fuerzas. Primero fueron Palermo y Lavalle que conformaron el poderoso Unión San Vicente. Y ese año, Huracán y Argentino Peñarol le dieron vida a la Alianza San Martín, porque ganar un título local prácticamente aseguraba disputar el Torneo Nacional.

Ese mismo día comenzaba el certamen denominado “Soberanía Nacional” y en cancha de Huracán, en barrio La France, debutaba Alianza San Martín ante Belgrano, con una multitud en cancha, con tubulares detrás de los arcos y cuya noticia era el debut de un tal Julio César Villagra: hace 40 años.

Alianza alistaba a: Alejandro Cova; Luis Pattuelli, Miguel Vaca, Hugo Zambelli y Augusto Mansilla; Gustavo Vílchez, José Cestare y Walter Trocello; Alejandro Ambrogio, Luis Rondeau y Sergio Almada; todos dirigidos por la dupla Rosendo Alvarez y José Solves.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El Celeste, orientado por la Chiva Altamirano, salió con: Hugo Haymal; Pedro Cardozo, Carlos Rondi, Osvaldo Cortez y Carlos Chiera; Hugo Mattea, Víctor Agonil y Germán Martelotto; Villagra, Ariel Ramonda y José Luis Leyva. El Rulo Agonil, volante central de ese Belgrano, declara que Villagra sería hoy como un Messi.

La crónica contó que las emociones llegaron cuando el partido expiraba, ya que Alianza abrió el marcador a los 43’ del complemento; y en la jugada siguiente Belgrano empató por intermedio del debutante “Chacha” Villagra. Su hermano Hugo, recuerda ese momento como si hubiera sido ayer.

Le fuimos a preguntar a Martelotto, autor de la asistencia para el gol de la Chacha. Pero Tato apeló a lo que significó Villagra y a esas únicas cualidades que lo diferenciaban del resto.

A Alejandro Ambrogio, delantero de Alianza en el ’82, le tocó también hacer el ejercicio de la memoria. Cancha de Huracán, mucha gente, el gol del local y el rápido empate celeste de Villagra.

Cuando la vida te marca, difícilmente te corra de ese eje. La Chacha estaba marcado como lo que fue: un crack, ídolo y uno de los mejores futbolistas de la historia de Belgrano. Si en su debut anotó un gol, es como que todo se comenzaba a escribir solo. Todos recuerdan que cuando llegó, el Pucho Arraigada le dijo “Vo jugá bien pero so’ muy chiquito… acá te van a morfa’”. Y la verdad, se los comió la Chacha. El Pucho, viejo sabio reclutador de talentos si los hubo, no se equivocaba nunca a la hora de la elección.

Para saber cómo diferenciar al muy buen jugador del crack, los técnicos dicen que se debe mirar a los defensores que lo marcan porque al buen jugador, el defensor se le anima, sale a anticiparlo o lo encara para sacarle la pelota. Al crack no. Al crack siempre el defensor lo espera para que aparezcan compañeros a ocupar espacios, no le salen porque saben que apenas estiren la pierna para sacarle la pelota, ellos aprovecharán ese movimiento para gambetearlos más fácil. Bueno, ese petisito, de pronunciada melena, muy parecida a la de la Araña Amuchástegui y una gambeta endiablada, como lo supo graficar José Luis Villarreal, uno de los amigos del fútbol, tenía el potrero en la sangre. Potrero de Villa el Libertador.

Villagra fue dueño de la “10” de Belgrano hasta que la dirigencia le dio salida en 1992. Una profunda depresión lo llevó a tomar una determinación sin retorno aquel 13 de setiembre de 1993 para convertirse en leyenda y en el ídolo que el club no supo, no quiso o no pudo cuidar. Desde ese mismo momento el estadio Gigante de Alberdi recibió el nombre de semejante figura, cuyo corazón se le paró de frente al histórico kinesiólogo Carlos Arbulú.

En setiembre de 2018, fue nombrado prócer de la Tienda República de Alberdi y un documental denominado “Villagra, el Libertador” explora la vida y obra de la Chacha. A 40 años de su debut y para mantener viva su figura, Belgrano colocó un cartel en la fachada de su casa de siempre en Villa el Libertador con la inscripción “De Villa Libertador con un sueño Gigante” porque la Chacha como dice su hermano “nació para esta historia”.