Rodríguez Machado criticó a Zaracho: "Tenés que tener aptitudes para el trabajo"

Luego de que la legisladora Natalia Zaracho del bloque Unión por la Patria (UxP) contara en un canal de streaming que no había terminado el secundario y admitiera que no le gustaba estudiar y que le "cuesta mucho" sentarse y quedarse "quieta mucho tiempo en un lugar", fue blanco de críticas de la canciller Diana Mondino, quien salió en defensa del periodista Esteban Trebucq, a quien apuntó Zaracho en la red social X por cuestionarla por sus dichos.

En diálogo con Cadena 3 se sumó otra voz que cuestiona "la actitud" de Zaracho. En ese marco, la diputada Nacional del PRO, Laura Rodríguez Machado, repudió los dichos de la legisladora de UxP y aseguró que "tenés que tener aptitudes para el trabajo". Y siguió: "Por lo pronto es la voluntad, el esfuerzo, la intención de sacrificio y de comprender, que es lo que no demostró ella".

Si bien en su descargo Zaracho ahondó en su experiencia personal y explicó que no finalizó la secundaria porque tuvo que trabajar para ayudar a su familia debido a "las políticas de ajuste y miseria implementadas por gobiernos como el actual", la funcionaria del PRO sostuvo que "si hay una aptitud que tiene que tener un legislador para representar bien a quienes lo votaron es la posibilidad de entender un texto, de estudiarlo y de manifestar en función de ese texto y finalmente estar muchas horas sentada".

En esa línea, y en clara referencia a Zaracho, lanzó: "No sé que hace, ¿camina todo el día por el Congreso? Porque en el Congreso hay que estar sentada estudiando. Si ella dice que esas dos cosas no las quiere hacer, no tiene voluntad y eso no le gusta, eso es lo polémico".

Así, opinó que "es una situación preocupante". Sin embargo, cuestionada sobre la posibilidad de rever las condiciones y requisitos para ocupar una banca de diputados, aseguró que no está a favor "del elitismo absoluto en relación a la representación del pueblo", pero reafirmó que "hay que tener voluntad e intención de sacrificio" porque son muchas materias que tiene que entender un legislador y resaltó la figura de los asesores, "quienes justamente también están para eso". Y sumó: "Debe cubrirse de gente que le dé un apoyo".

Por otra parte, manifestó que "también hay quienes tienen muchos títulos y posgrados y no van nunca a las comisiones y no se sientan y no estudian y nunca dieron su opinión pública y no tienen la dedicación ni el trabajo".

Es por eso que dijo que "está muy bueno que quienes somos legisladores seamos mirados por la lupa de la sociedad, y que identifiquen bien nuestra tarea, para que cuando tengamos que rendir cuentas, la sociedad pueda ver nuestra actividad".

Por último, Rodríguez Machado aclaró que para ella, la actitud "criticable" no es que Zaracho no haya terminado el secundario sino que salga a decir que "no le gusta estudiar y demás".

Entrevista de "Siempre Juntos".