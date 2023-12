Qué hacer ante plagas de hormigas voladoras y cómo prevenir el dengue en verano

Ante las plagas de hormigas voladoras y la irrupción de una gran cantidad de mosquitos y la propagación del dengue, la bióloga Raquel Gleiser, docente de la UNC e investigadora del Conicet, habló en Cadena 3 sobre cómo prevenirlo.

En primer lugar, explicó que en esta época del año las hormigas salen a formar nuevos hormigueros, ya que las hembras se fecundan y forman nuevos hormigueros, y justamente desarrollan alas para poder dispersarse de un lugar a otro.

Ello recibe el nombre de "vuelo nupcial", ya que les ayuda a "dispersarse y encontrar una nueva pareja y reproducirse para formar nuevos hormigueros".

Además, la investigadora advirtió que al haber tenido tanto tiempo de sequía y ahora de pronto con las lluvias abundantes es probable que en las próximas semanas abunden este tipo de hormigas "voladoras".

Explicó también que las hormigas en tierra que depositan huevos es para dar origen a las obreras, mientras que la reina es fecundada una vez en su vida y almacena los espermatozoides. "Los huevos fertilizados dan origen a las obreras y los huevos no fertilizados dan origen a los machos", comentó.

Y siguió: "Después que se produce la cópula, las hormigas pierden las alas y buscan un lugar adecuado para formar un nuevo hormiguero".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, habló de los mosquitos portadores del virus del dengue (aedes aegypti) y marcó una serie de consideraciones para reducir su reproducción: argumentó que ahora se dan las condiciones de mayor temperatura y de acumulación de agua, por lo que siempre es valioso recordarle a la gente que seamos cuidadosos con la acumulación de recipientes alrededor de nuestra vivienda y revisar que no acumulen agua; dejar las botellas vacías dadas vueltas para que no junten agua de lluvia; limpiar el recipiente de nuestras mascotas con un cepillo para despegar los huevos del mosquito; ver los desagües de los techos para ver que fluya bien el agua y mantener limpias las piletas para que no tengan agua estancada.

En ese marco, indicó que "la abundancia alta de este mosquito dura pocas semanas pero hay que protegerse de las picaduras".

Por último, explicó que hay gente que la pican más los mosquitos porque tienen una "característica de la transpiración u olores de su piel que los hace más atractivos" y hay personas a las que las pican igual pero son menos reactivos, "es decir tienen menos reacción alérgica y muchas veces ni se dan cuenta que son picados".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.