Milagro de Navidad: salió del coma por un brutal ataque y estará con su familia

Lázaro se recupera, deja el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba y regresa a casa para pasar las fiestas con su familia.

El adolescente de 13 años fue brutalmente atacado por una patota en la plaza Jerónimo del Barco de la ciudad de Córdoba el domingo 12 de noviembre, cuando recibió un ladrillazo en la cabeza.

La mamá de Lázaro, Mariela, dijo estar muy feliz por la noticia de que regresa a su casa.

"Estamos muy felices por la noticia de que Lázaro va a casa", expresó a Cadena 3. Si bien dijo que el primer parte médico "fue durísimo", aseguró que "ver todo el avance de su hijo hasta hoy es increíble y milagroso, porque es un milagro".

Por su parte, la kinesióloga Natalia Galiñanez, dijo a Cadena 3 que Lázaro es "un chico que le pone mucha garra y mucha fuerza de voluntad" para salir adelante.

Además, la mamá reveló que tanto ella como su familia se sienten "muy acompañados por todos", ya que les hicieron llegar al hospital "estampitas, rosarios, velas, hasta el poncho del Cura Brochero para que se lo pusiéramos en la terapia intensiva".

En otro orden de cosas, aseguró que seguirá pidiendo justicia por su hijo, y lamentó que se hayan perdido "el respeto y los valores para con el prójimo".

Y amplió: "Tengo muchas preguntas, no sé si rencor. Somos una familia trabajadora, no tiramos manteca al techo, y mis hijos se crían en un contexto familiar normal, no tienen los lujos que quisiéramos darles, pero tienen buenos valores y respetan a los demás".

En ese sentido, si bien dijo que nunca podrá entender "por qué ocurrió lo que le pasó", valoró que "tiene amigos de fierro que estuvieron ahí con él, hiciera calor o frío, estaban todo el día".

Y concluyó: " Tenemos una felicidad enorme y siempre agradecida al de arriba que lo voy a tener en mi mesa el 24 a la noche".

Sobre los agresores, hasta el momento se logró identificar a cuatro de ellos. El acusado de pegarle un ladrillazo en la cabeza tiene 15 años y continúa detenido en Complejo Esperanza.

Entrevista de Miguel Clariá.