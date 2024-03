Dengue: por qué hay tantos casos y proliferación de mosquitos en Argentina

Ante el histórico brote de dengue en el país, las guardias de algunos centros de salud se encontraban colapsadas y los especialistas piden tomar medidas de prevención para mitigar los casos.

Desde hace semanas, la Argentina atraviesa lo que sería el comienzo del pico de casos de dengue, aunque los números pusieron en alerta a todo el sistema de salud luego de que el último informe epidemiológico reveló que hubo más de 120 mil positivos y 79 muertes en los últimos ocho meses.

En Córdoba, ya se registraron 9.316 casos y siete víctimas fatales en lo que va de 2024 y, ante este panorama, las autoridades confirmaron que en las guardias "no se atiende por orden de llegada, sino que se realiza una primera observación de la sintomatología para evaluar a pacientes de mayor gravedad". Salta, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires son otros puntos del territorio nacional que están comprometidos.

La investigadora del Conicet, Sylvia Fischer, habló con Cadena 3 para explicar por qué hay tantos casos de dengue y proliferación de mosquitos en Argentina. También describió cómo es el proceso de infección de un mosquito sano, si es útil la fumigación y desaconsejó la fabricación de repelentes caseros.

• La fumigación

"Fumigar depende de la situación, a veces se propone como estrategia de prevención y no tiene mucho sentido. Este mosquito está en el entorno doméstico, se cría en los recipientes con agua que tenemos en casa y que nosotros dejamos disponibles para que el insecto se críe. La fumigación afecta solo a mosquitos adultos y es difícil entrar a todas las casas a fumigar", explicó la investigadora.

Fumigar es una tarea de muy corta duración y no todos los mosquitos tienen la misma susceptibilidad

Sylvia Fischer, investigadora del Conicet.

También dijo que, al principio, el repelente actúa sobre el mosquito, aunque luego el insecto es capaz de acostumbrarte. Luego, se vuelve más fuerte respecto al insecticida que estuvimos aplicando. "Está demostrado por estudios hechos en nuestro país en lugares donde se aplicó sistemáticamente la fumigación. Los mosquitos tienen resistencia y hay que usar dosis más altas u otro tipo de insecticida", agregó Fischer.

Sin embargo, aclaró que la fumigación sí es muy importante en lugares donde hay gran transmisión de casos de dengue, como en una cuadra o en una manzana. "La OMS recomienda en esos casos fumigar en un entorno de tres cuadras a la redonda para matar a las hembras de mosquitos infectados con el virus para que no lo sigan transmitiendo".

• Uso de repelentes caseros

Fischer desaconsejó su elaboración porque, para que sea efectivo, un repelente debe pasar por distintas pruebas realizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

"No puedo recomendar repelentes caseros para combatir el dengue porque no se puede confirmar su efectividad y que sea inocuo para la persona que lo está usando. Un repelente debe pasar por un montón de pruebas para asegurar que sea efectivo, es una función que efectúa la Anmat para que el insecticida no nos haga daño", explicó.

• ¿El frío reduce la reproducción del mosquito?

La investigadora del Conicet dijo a Cadena 3 que las temperaturas más bajas reducen la posibilidad de transmisión porque el mosquito no se puede reproducir, pero eso no implica que con el frío los mosquitos se mueran al instante porque tienen tolerancia y pueden buscar refugio a un lugar donde haga menos frío. Sí puede ocurrir que la transmisión del dengue se vuelva más lenta.

• Uso de insectos estériles, ¿puede funcionar?

La técnica del insecto estéril se utilizó en otras técnicas como la mosca de la fruta y fue exitosa. Sin embargo, en mosquitos tiene sus complicaciones, empezando por la continua liberación de millones de insectos a la escala de ciudades como Buenos Aires o Córdoba. En grandes lugares de transmisión, no está demostrada la efectividad de esta técnica, detalló la especialista.

• Cómo es el proceso de infección

En general, los mosquitos nacen sanos. Para infectarse, tienen que picar a una persona que esté transitando el dengue. Una vez que el mosquito se infecta, se replica dentro del insecto. Cuando vuelve a picar a otra persona, le puede transmitir el virus. Hay lugares donde la transmisión se sostiene durante todo el año, según las condiciones climáticas.

"En otros casos, el virus se importa desde el exterior cuando una persona viaja a lugares donde hay transmisión, fueron picadas por un mosquito de ese lugar y vuelven al país con el virus, infectando además a nuestros mosquitos", explicó Fischer.

Y agregó: "Hay un caso puntual con el tema del nacimiento de los mosquitos. Hay larvas que ya tienen el virus, que es cuando la hembra le transmite la enfermedad. Esto se denomina ''transmisión vertical''".

• Un escenario complicado a futuro

"Lo que venimos observando desde hace 25 años es que, a lo largo del tiempo, fueron aumentando la cantidad de zonas geográficas donde el mosquito está presente. Esto aporta un escenario complicado, en el que hay más posibilidades de transmisión de dengue", precisó la investigadora del Conicet.

Y concluyó: "Dada esta preocupación que tenemos, si no hacemos nada, esto por sí solo empeora. Cada uno puede buscar los criaderos domésticos y eliminarlos".

Entrevista de Miguel Clariá.