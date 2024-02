Crisis en la salud: "Desde hace 3 meses los medicamentos suben sin control"

El director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, cuestionó en Cadena 3 que "en los últimos tres meses los medicamentos están aumentando de precio sin control" e indicó que hay "una baja en el uso de los mismos porque la gente no los puede pagar".

En ese marco, dijo que desde la entidad que preside dieron una alerta por esta crisis en el sistema de salud y lanzaron un informe, donde señalan que en el lapso de tiempo señalado los medicamentos aumentaron un 110% promedio. Sin embargo, Sajem objetó que algunos fármacos subieron alrededor del 180% o más. "En los últimos tres meses aumentaron 40 puntos por encima de la inflación, que ya de por sí es alta, ya que ronda el 70%", sumó.

A su vez, lamentó que "hay una disminución en el uso de 10 millones de unidades de medicamentos por mes, que es muchísimo". Y continuó: "Cuando la gente deja de comprar medicamentos es porque ya se ha privado de muchas otras cosas. Y de esas 10 millones de unidades de caída, más o menos 7 millones corresponden a medicamentos recetados y eso es muy grave".

En esa línea, explicó que los farmacéuticos tratan de darles "alternativas más económicas y sugerimos a la gente que no abandonen los tratamientos y paguen como puedan… y así y todo bajó el número de unidades o compran en menor tamaño, y lo tratan de estirar usando menores dosis, cosa que no corresponde".

Sobre esta situación, Sajem responsabilizó a la administración pública y a los organismos del Estado "porque no están regulando los precios de los medicamentos". Y amplió: "En ninguna parte del mundo aumentan 40 puntos por encima de la inflación, que la gente no los pueda comprar y que el Estado no intervenga. En ningún país, ni siquiera en los más liberales. Y ahí hay que poner el foco, no puede estar desregulado el precio de los medicamentos y liberalizado como si fuera otro producto más. Acá no funcionan las leyes de la competencia del mercado".

Además, lamentó que la gente "deje de usar un medicamento para la epilepsia esperando no tener un ataque de epilepsia; deja de usar un aerosol antiasmático porque algunos valen $50 mil pensando que no van a tener un problema respiratorio; deja de usar los antihipertensivos, que están entre $40 mil y $130 mil mensuales, esperando no tener un problema en función de tener presión alta".

En esa línea, manifestó que les sorprende que no intervengan las autoridades sanitarias, ya que "acá hay riesgo para la salud". Y pidió que se apliquen las regulaciones, "como se hace en todos los países del mundo".

Por último, comentó que "hay un aumento de los medicamentos para maximizar ganancias, porque hasta octubre había acuerdos del Gobierno anterior con los laboratorios, donde había conversaciones mensuales y si aumentaban mucho se pedían justificaciones".

Entrevista de Siempre Juntos.