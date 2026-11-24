En el marco de la presentación del plan Mil65, destinado a recuperar la atención pediátrica de niños de entre 0 y 3 años, el intendente Pablo Javkin fue consultado sobre el proyecto de ley de ludopatía y respaldó la necesidad de avanzar con una regulación del juego.

"Tenemos que tener ley, es un tema que hay que controlar", sostuvo el mandatario. En ese sentido, advirtió que la adicción a las apuestas desencadena distintas problemáticas sociales, como el endeudamiento, la ruptura de los vínculos familiares y el crecimiento de la violencia.

Javkin consideró que se trata de un fenómeno que debe ser abordado desde las políticas públicas y no solamente desde las decisiones individuales. "Más allá de que obviamente hay decisiones individuales, también hay políticas públicas que la fomentan o que la restringen", señaló.

Además, planteó que la ludopatía debe ocupar un lugar dentro de las estrategias de prevención y combate de las adicciones. "Es muy importante avanzar en normas que regulen el juego y la expansión y el daño que genera el juego, que es un fenómeno de adicción", remarcó.

Por otra parte, el intendente participó de la presentación del plan Mil65 una iniciativa municipal que surgió a partir de operativos territoriales casa por casa. Mediante ese relevamiento, los equipos de Salud identificaron y contactaron a 4.000 chicos de entre 0 y 3 años que habían abandonado la atención pediátrica. El objetivo es que recuperen el seguimiento médico y los controles correspondientes.

La jornada también incluyó la entrega de 13 ambulancias cero kilómetro por parte del Gobierno de Santa Fe para el sistema de emergencias SIES del departamento Rosario. La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, informó que las unidades serán destinadas a Rosario, Funes, Acebal, Álvarez y Granadero Baigorria.

"En lugar de incorporar 88 compramos 103 y viene a una cuenta de 274 ambulancias entre el año 2025 y 2026", explicó Ciancio. La funcionaria precisó que la inversión supera los 27.040 millones de pesos e incluye vehículos de alta y baja complejidad, unidades 4x4 y ambulancias para traslado neonatal.

Informe de Julián Maragliano.