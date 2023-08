Jornada Mundial de la Juventud: una chica dice que volvió a ver tras comulgar

Una adolescente española aseguró que recobró la vista después de comulgar en una misa en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebró este fin de semana en Lisboa.

Se trata de Jimena, una chica madrileña de 16 años que fue a la capital de Portugal con un grupo del Opus Dei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De acuerdo a lo publicado por las agencias de noticias ACI Prensa e InfoVaticana, la joven dijo a la radio española COPE, que, tras vivir dos años y medio con un problema de miopía que le redujo un 95 por ciento la visión, recuperó plenamente ese sentido luego de recibir el sacramento de la eucaristía.

Según el relato de la joven, el “milagro” se produjo en la mañana del sábado en el santuario de Fátima, donde el papa Francisco se encontraba rezando a la Virgen, en el marco de una misa a la que asistió.

“Ese día me levanté como llevo haciéndolo durante dos años y medio: viendo super borroso, fatal. Después de comulgar, me he puesto a llorar un montón, porque era el último día de la novena y me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo”, contó la adolescente.

El mismo sábado fue el día de la Virgen Nuestra Señora de las Nieves, a quien la adolescente y su familia habían dedicado una novena de oración para pedirle por su recuperación.

Cuando he abierto los ojos, veía perfectamente. Ha sido demasiado. Hay que dar muchísimas gracias por el milagro, porque he visto el altar, el Sagrario. Estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente.

La muchacha dijo que también pudo leer el rezo de que estaba haciendo por la novena y aseguró que aún puede hacerlo “bastante bien” y que no ha olvidado “del todo” esa habilidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, expresó, según lo publicado por ACI Prensa: “Lo tendrán que valorar los médicos: cómo era, si era, si se podía curar o no se podía curar”.

De todos modos, Omella remarcó: “De momento, para la chica eso ha sido un gran evento. Digamos ‘milagro’. No veía y ahora ve. Ahora los médicos podrán decir el resto, pero ella vuelve a casa viendo. Bendito sea Dios”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/