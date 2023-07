Exoficial de Inteligencia dijo que halló restos biológicos no humanos en OVNIS

FOTO: Un exagente de Inteligencia afirmó que encontraron restos biológicos "no humanos".

El exoficial de Inteligencia de Estados Unidos David Grusch testificó este miércoles junto a otros tres ex militares estadounidenses en el Capitolio. Las declaraciones del exagente dejaron perplejos a los congresistas.

Grusch dio detalles de un supuesto programa ultra secreto del Gobierno estadounidense que estudia "el fenómeno extraterrestre" desde hace varias décadas. Afirmó que “no solo se encontraron restos de naves", sino también “restos biológicos no humanos”.

Grusch testificó en la Cámara de Representantes

El mayor retirado es poseedor de mucha información y todos esperaban su testimonio de un tema que para algunos sectores de la política norteamericana empezó a cobrar relevancia.

El oficial no tuvo impedimentos en afirmar que el gobierno de su país “encontró una aeronave no humana y que adentro había restos biológicos no humanos”, dejando atónito al auditorio.

El exagente aseguró que Estados Unidos tiene pruebas de vida extraterrestre desde 1930 y no tuvo inconveniente en reiterar una y otra vez que los restos biológicos eran “no humanos”.

Entre otros detalles, Grusch además afirmó que personas que trabajaban en el programa resultaban heridas al manipular los elementos encontrados.

Grusch dijo que recibió represalias por denunciar que “fueron de manera muy brutal tanto en lo personal como en lo profesional”.

El Pentágono desmintió todos los dichos del exagente.

Entre otros testimonios, el comandante David Gravor, también piloto retirado de la Marina, aseguró presenciar en 2004 un ovni con forma de “tic tac”, como se denomina a los caramelos de forma ovalada. Y agregó que “esa forma de vuelo es imposible para la tecnología existente en las aeronaves actuales”.