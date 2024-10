Confirman que Israel mató al máximo líder de Hamas en Gaza

El ejército de Israel confirmó la muerte de Yahya Sinwar, líder de Hamas y principal responsable del ataque del 7 de octubre de 2023. La operación se llevó a cabo en la Franja de Gaza, marcando un hito significativo en el conflicto entre Israel y Hamas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, expresó en un comunicado: “El asesino Yahya Sinwar, responsable de la masacre y las atrocidades del 7 de octubre, fue asesinado hoy por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”.

La afirmación fue respaldada por un anuncio en las redes sociales de las FDI, que informaron: “Eliminado: Yahya Sinwar”.

Según anticipó un funcionario israelí a The Washington Post, el cuerpo del líder terrorista fue identificado tras una prueba de ADN en Israel. Sin embargo desde Hamas no han emitido comentario alguno.

En este marco, la cuesta oficial del Estado de Israel tuiteó: “Hace un año, durante la festividad de Sucot, Yahya Sinwar orquestó la horrible masacre del 7 de octubre, en la que fueron asesinados más de 1200 hombres, mujeres y niños israelíes. Hoy, un año después, fue eliminado por las fuerzas israelíes. Se hizo justicia. Todo terrorista que dañe a los israelíes pagará el precio”.

A year ago on the holiday of Sukkot, Yahya Sinwar orchestrated the horrific October 7th Massacre in which more than 1,200 Israeli men, women and children were butchered.



