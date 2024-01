Apuñalaron al jefe de la oposición surcoreana y el ataque fue filmado

El líder del opositor Partido Demócrata de Corea del Sur, Lee Jae-myung, fue apuñalado en el cuello este martes durante una visita a la ciudad sureña de Busan y fue trasladado en avión a Seúl tras recibir tratamiento de urgencia, informaron responsables del partido y de emergencias.

Lee, que perdió por un estrecho margen las elecciones presidenciales de 2022, estaba consciente y fue trasladado en avión al Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, en la capital, después de que un hombre le atacara cuando se movía entre una multitud de simpatizantes y periodistas en un acto público.

/Inicio Código Embebido/

???? The South Korean opposition leader was stabbed in the neck.

Lee Jae Myung spoke to the press in Busan. An unknown person approached and asked for an autograph and then struck him with a knife. The politician was taken to the hospital and the attacker was detained. pic.twitter.com/0wO0qdUXrl