Fernando Alarcón renovó con Instituto: "Mi deseo siempre fue quedarme"

Instituto anunció este miércoles la continuidad del zaguero albirrojo Fernando Alarcón. "Hice fuerza para quedarme. Gracias a dios tuve muchas ofertas, estoy agradecido con los clubes que me llamaron", dijo en diálogo con Tiempo de Juego un par de minutos después de la confirmación de la noticia.

El experimentado futbolista formará parte del plantel 2024 tras acordar con el club un nuevo vínculo contractual. El mismo contempla una renovación por 3 años, la compra del 50% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos, según detalló la institución.

/Inicio Código Embebido/

SE QUEDA ©? ????



El capitán glorioso Fernando Alarcón 6?? renovó su vínculo contractual con el único club de la ciudad.



?? La info: https://t.co/YRqVr440jm



¡Vamos Palomo! ????? pic.twitter.com/1SjBM72cUo — Instituto ACC (@InstitutoACC) December 13, 2023

/Fin Código Embebido/

"Tengo una felicidad muy grande. Mi deseo siempre fue quedarme. Tuve 6 o 7 ofertas, fácil. Le agradezco a todos los clubes que me han llamado, lo de Alianza Lima estaba bastante firme, incluso me estaban llamando recién. Pero en ningún momento dudé. Me dejé llevar por lo que sentía y acá estamos nuevamente", declaró en Cadena 3.

Al ser consultado sobre si alguna de esas ofertas fue de un club de Córdoba, Alarcón "despejó" la pregunta, como lo hace en la cancha: "No me iría a otro equipo de Córdoba por respeto a Instituto. Es imposible, doy mi palabra. A Buenos Aires puede ser, a otro de Córdoba no". No se animó a confirmar que sí fue llamado por otro club de la ciudad.

"Si vamos a lo económico, plata resigné. Tenía la oferta de alianza. Pero ni miré eso, se puede recuperar. Yo estoy cómodo, mi familia está cómoda, la gente me recibe con mucho cariño. Puse muchas cosas en la balanza. Me tomé unos días en mi pueblo y en ningún momento pensé en irme. Lo cansé hasta que cerramos", añadió.

El acuerdo con el defensor "glorioso" implica un refuerzo clave en la columna vertebral del equipo que comanda el entrenador Diego Dabove.

Alarcón llegó al club en enero de 2022 y se convirtió en un referente de la institución, convirtiendo el gol que devolvió a Instituto a primera división tras 16 años.

"El Palomo" actualmente lleva el brazalete de capitán, siendo el líder del plantel.