Cómo está el historial entre Instituto y Belgrano

Instituto y Belgrano jugarán este domingo el partido 289 de toda la historia, en lo que representa el sexto cruce cordobés más repetido de la historia en Primera.

Historial:

-125 ganó BEL

-81 ganó INS

-82 empates

De 204 oficiales:

-91 ganó BEL

-60 ganó INS

-53 empates

21 en AFA:

-8 ganó BEL

-5 ganó INS

-8 empates

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

También es el 6° cruce cordobés más repetido de la historia en Primera:

32 Talleres vs. Instituto

23 Belgrano vs. Talleres

20 Racing vs. Talleres

26 Racing vs. Instituto

4 Racing vs. USV

3 Belgrano vs. Instituto pic.twitter.com/ueiodeiq3d