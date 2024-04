Real Madrid le ganó 3-2 al Barcelona con un gol agónico de Bellingham

Sobre el final, Real Madrid derrotó este domingo por 3 a 2 a Barcelona como local, en marco de la trigésima segunda fecha de la Liga de España, extiende su ventaja como único líder y quedó a un pasó de obtener el título.

Para el “Merengue”, convirtieron Vinicius Junior, de penal; Lucas Vázquez y, en el adicional del complemento, Jude Bellingham le dio el triunfo a los de Carlo Ancelotti. Los goles del visitante fueron de Andreas Christensen y Fermín López.

¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID SOBRE LA HORA!



?? Jude Bellingham tras un centro precioso de Lucas Vázquez.



¡3-2 a Barcelona en el Santiago Bernabéu! ??????#LaLigaEnDSPORTS



?? #ElClásico se juega EN EXCLUSIVA por DIRECTV y #DGO. ? Suscribite en https://t.co/L5LN8SdbMV pic.twitter.com/qr6dvDPWkr — DSPORTS (@DSports) April 21, 2024

Con este resultado, Real Madrid, que viene de eliminar al Manchester City de la Champions, lidera la liga con 81 puntos y, a falta de seis fechas para el final, se acerca cada vez más a un nuevo título. El conjunto blanco llegó a 26 jornadas sin derrota, con 20 triunfos y seis empates.

El conjunto catalán pudo irse por delante en el marcador a los vestuarios, pero, luego de una larga revisión en el VAR sin una toma clara, la terna arbitral decidió que un remate de Lamine Yamal, en el minuto 27, no sobrepasó por completo la línea de gol antes de que Andriy Lunin lo sacara. Otra mala para los de Xavi fue la salida del mediocampista Frenkie de Jong por una lesión en el tobillo derecho.

El alemán Marc-Andre Ter Stegen, arquero del Barcelona, criticó duramente la ausencia de tecnología de gol en la Liga Española.

"Faltan palabras para las cosas de la tecnología. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen. Este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza", disparó.

