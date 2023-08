Qué dice el parte médico del jugador de Argentinos Juniors que lesionó Marcelo

El médico de Argentinos Juniors, Alejandro Roncoroni, aseguró que "nunca" vio "una lesión así" al dar detalles de la que padeció Luciano Sánchez, quien sufrió la luxación completa de su rodilla izquierda, por la que deberá ser operado.

"En 23 años como médico nunca vi una lesión así, (Donato) Villani (médico de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura del cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están los meniscos", explicó en diálogo con D-Sports, a la vez que aclaró que no hubo compromiso vascular ni fractura.

"Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", agregó el médico del club, quien además indicó que se necesitarán dos etapas quirúrgicas para lograr su evolución.

Por otro lado, Roncoroni destacó la entereza de Sánchez, ya que, una vez que le inmovilizaron la zona, se dedicó a calmar a su novia y a todos los que lo rodeaban en ese momento de desesperación explicando que ya no le dolía.

También elogió al futbolista de Fluminense, Marcelo, quien quedó envuelto en la jugada en la que se produjo la lesión del jugador de Argentinos: "No me surge ni me sale hacerlo cargo. Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido".

Justamente, el jugador brasileño dejó el terreno de juego tras ser expulsado por la acción y se acercó al vestuario local para chequear el estado de Sánchez, con quien intercambió números de teléfono para estar en contacto antes de que el lateral de 29 años fuese trasladado al Sanatorio Finochietto, donde le realizaron los estudios.

