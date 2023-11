Placente tras el arranque del Mundial: "Los nervios del debut también juegan"

El técnico de la Selección Argentina Sub 17, Diego Placente, analizó la derrota de sus dirigidos ante Senegal por 2 a 1 en el debut mundialista en Indonesia y resaltó el trabajo del primer tiempo que no pudo ser replicado en el complemento.

"El primer tiempo fue bueno y en el segundo queríamos intentar lo mismo. Los nervios del debut obviamente juegan y hacen que el cansancio se empiece a notar. El partido se partió bastante y ya no era tan nuestro como lo fue en la primera parte", comenzó el entrenador.

Y agregó: "Los primeros cinco minutos son fundamentales y el primer ataque de ellos fue gol. Cambia mucho cuando te hacen un gol en la primera jugada que te atacan".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Tuvimos varias situaciones, pero a veces el último pase lo erraban o no pateaban al arco y no nos quedaba. A veces cuando estás más fino, un poco más tranquilo, se puede dar. Encima viene el segundo gol de ellos de un error nuestro también y eso es lo que pasa: no nos hicieron tanto y estábamos perdiendo 2 a 0. Fue un castigo grande para lo que habíamos hecho", lamentó y resaltó: "Lo bueno es que pudimos descontar".

Y por último, respecto a los jugadores que terminaron con molestias en el final del partido, el DT aclaró: "Pasa siempre en el primer partido que agarran esos calambres. Ahora a recuperar, a pensar en Japón, un equipo también muy difícil que juega bien. Tenemos la chance, con un poco más de efectividad y de suerte, de cambiar el resultado".

/Inicio Código Embebido/

Hay gol de Senegal ???? en el arranque: Amara Diouf y una maniobra imparable para abrir la cuenta ante Argentina ????, que cae 1-0 en Indonesia.

Miralo EN VIVO por @tycsports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn acá??https://t.co/B9vaN6NkZE pic.twitter.com/mNBwWFxqym — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) November 11, 2023

/Fin Código Embebido/