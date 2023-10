Murió Bobby Charlton, figura del Manchester United y leyenda del fútbol inglés

El exdelantero Bobby Charlton, campeón mundial con Inglaterra en 1966 y leyenda del Manchester United, murió este sábado a los 86 años, anunció el club mediante un comunicado.

"Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club. Sir Bobby fue un héroe para millones, no sólo en Manchester o el Reino Unido, sino en cualquier lugar del mundo donde se juega fútbol", publicó la entidad de Old Trafford.

/Inicio Código Embebido/

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.