Lula Da Silva, en contra de la llegada de Ancelotti a la selección brasileña

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró en contra de la llegada del entrenador italiano Carlo Ancelotti al seleccionado de su país y lo mandó a solucionar los "problemas" de Italia porque no jugó "los últimos mundiales".

"Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar el último Mundial? Es muy fácil ser entrenador en Europa con muchos jugadores de Selección. Duro es dirigir al Corinthians...", apuntó anoche el mandatario en una entrevista con la cadena brasileña SBT.

???? No Brasil hai división de opinións coa chegada de Ancelotti á "Canarinha".



?? Pronunciouse o presidente do país, Lula da Silva



?? "Se ven resolver os problemas do Brasil, por que non foi chamado para resolver os de Italia que nin estivo na última Copa do Mundo?" pic.twitter.com/zYMiEIWU6s