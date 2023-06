Las burlas de los hinchas del New England tras vencer al Inter Miami

Los hinchas del New England Revolution de Estados Unidos se burlaron del Inter Miami tras el anuncio de la llegada del astro argentino Lionel Messi, luego de imponerse por 3 a 1 en la Major League Soccer (MLS) y mientras el nuevo equipo del capitán de la Selección argentina permanece en el fondo de la tabla de posiciones.

"¿Where is Messi? (¿Dónde está Messi?)", cantaron los fanáticos desde las tribunas del estadio Gillette Stadium, días después de la noticia que sacudió el mundo del fútbol.

Where is #Messi chant at #NERevs match ?? pic.twitter.com/kmUrHX52uR