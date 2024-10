FOTO: La inesperada confesión de Cristiano Ronaldo: "Ya no me importa ser el mejor"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien durante años se caracterizó por su competitividad y hambre de récords, mostró una faceta más madura en sus últimas declaraciones tras el triunfo de Al Nassr sobre Al Rayyan en la Liga de Campeones de la AFC.

El portugués, que marcó el gol decisivo en la victoria por 2-1, sorprendió al dejar de lado la autorreferencia y poner el énfasis en el desempeño colectivo: “Lo más importante es que creamos muchas ocasiones y defendimos bien para evitar que el rival creara oportunidades fáciles”.

Además, Ronaldo, quien recientemente alcanzó su gol número 904, se mostró emotivo al dedicar su conquista a su padre en el día en que hubiera cumplido 71 años: “Mi gol fue importante porque mi padre se habría alegrado si estuviese vivo”. Este gesto, con una celebración mirando al cielo, refleja un lado más personal del delantero, quien parece estar priorizado otros aspectos de su carrera más allá de los logros individuales.

El cinco veces ganador del balón de oro también reflexionó sobre su rivalidad con Lionel Messi, admitiendo que ya no le preocupa ser considerado el mejor: “Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Lo importante es disfrutar y ayudar a mi equipo a ganar”. Estas palabras marcan un cambio notable en el discurso de quien durante años buscó imponerse como el máximo exponente del fútbol mundial.

Con contrato en Al Nassr hasta 2025, Ronaldo sigue siendo el máximo goleador en actividad y, aunque asegura que ya no persigue los récords, esta cerca de alcanzar los 1.000 goles: “Estoy acostumbrado a batir récords, pero lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar a mis compañeros a ganar”, reafirmó el capitán de Portugal, mostrando una madurez que contrasta con sus primeros años de carrera.