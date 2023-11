La euforia del "Kily", la emoción de Méndez y la mesura de Damonte y Madelón

"Kily" González (Unión):

"Se lo pregunté a los jugadores. ¿Donde vamos a estar el sábado a las 8? En Primera, ¿donde vamos a estar?. Estamos en Primera", destacó.

"Estoy muy feliz porque el equipo jugó con el corazón como requiere esta clase de partidos. Le agradezco a este plantel que se brindó siempre y se bancó mis locuras, mis exigencia, siempre en pos de un objetivo común", concluyó.

Leonardo Madelón (Gimnasia):

“Que el hincha de Gimnasia esté tranquilo, todos estamos muy comprometidos. Hay que prepararse para jugar contra un rival siempre difícil pero estamos convencidos de sacarlo adelante”, expresó.

“Los jugadores quieren quedarse concentrados hasta que se juegue. La gente hoy nos vino a despedir y queríamos cerrarlo. Ahora hay que pagar la cuenta con temple”, analizo.

Israel Damonte (Colón):

"No puedo decir que no me gustó el equipo, tengo que afirmar que no me gusté yo. Asumo la responsabilidad, no se dio el partido que imaginé y ahora hay que afrontar con entereza el partido que nos queda ante Gimnasia, porque es una vida más para nosotros", dijo el DT del 'Sabalero', en la conferencia de prensa brindada en el estadio José Amalfitani.

"Cuando llegamos, hace muy pocos partidos, estábamos abajo de todos y si me daban a firmar esto, lo firmaba", agregó Damonte.

Sebastián "Gallego" Méndez (Vélez):

El 'Gallego' Méndez expresó que "luego de tantas noches tristes, agradezco el mimo de la gente. Yo los entiendo a ellos, el hincha sufre y lo sé. La gente estuvo genial, llenó la cancha y nos ayudó. Cuando esa comunión existe, todo es más fácil", reconoció el exDT de Belgrano.

Al momento de analizar los noventa minutos de alto vuelo de su equipo, el técnico velezano sostuvo que "nos debíamos un partido como el de hoy, con la gente, un triunfo así. Creo que incluso podíamos haber clasificado. Creo también que van a venir cosas buenas para Vélez, los cambios siempre son buenos" dijo en relación a la llegada a la presidencia de Fabián Berlanga.

Facundo Sava (Sarmiento):

"El partido de hoy fue complicado, las semanas que pasaron tuvieron mucho desgaste y encima los rivales no paraban de sumar", analizó el entrenador del elenco juninense.

"Me voy a tomar unos días para saber si sigo", dijo Sava.

