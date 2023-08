Jenni Hermoso negó consentimiento y renunció a la Selección junto a 80 jugadoras

El presidente de la Real Federación española de Fútbol, Luis Rubiales llamó en la mañana de este viernes una asamblea extraordinaria en la que se suponía que iba a dimitir de su cargo tras haber besado sin consentimiento a Jenni Hermoso en la entrega de medallas de la final del Mundial.

Rubiales anunció que no iba a dejar su cargo, lo cual generó un gran repudió y que tanto la futbolista afectada como 80 jugadoras más renunciarán a la selección española.

La futbolista campeona del mundo se pronunció a través de un comunicado de su sindicato, FUTPRO, donde declaró: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

Además, Hermoso anunció que tanto ella como 81 futbolistas más, entre ellas las campeonas del mundo, abandonarán la selección hasta que se realicen cambios en la dirigencia.

La lista de las futbolistas que renunciarán a la selección española fue publicada por FUTPRO. “Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas. Las jugadoras de la selección española de fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas”, agregó el sindicato en su comunicado.

I'm disgusted by the public actions of Luis Rubiales. I stand by @Jennihermoso and the Spanish players. Winning a World Cup should be one of the best moments in these players' lives but instead it's overshadowed by assault, misogyny, and failures by the Spanish federation.