Javier Correa: "En Estudiantes te reciben como si hubiera llegado Messi"

El delantero de Estudiantes de La Plata, Javier Correa, celebró el reciente campeonato obtenido por su equipo y compartió las sensaciones que tuvo al obtener el título: "Buscaba a mi familia para agradecerle, son los que más sufren, te bancan en los momentos duros".

El cordobés debutó a los 16 años, en Instituto con Marcelo Bonetto como entrenador y desde entonces mantuvo un crecimiento esporádico en su carrera: "Me costó todo eso de entender cómo es el fútbol. No es que no jugaba por cualidades, sino por tema de conducta".

Durante la conversación con Cadena 3 también se refirió al momento crucial del penal que comenzó a definir el partido: "Decidí ese lugar... sabía que tenía que ajustar bien contra el palo, iba a patear al medio, pero confié en mis cualidades".

Acerca de su adaptación al nuevo equipo y ciudad expresó: "Me hicieron sentir parte de la familia rápido entonces todo fue más fácil, acá cuando llegás parece que se estuviera sumando Messi al club y así son con todos los refuerzos".

La entrevista concluyó en el momento en que Correa llegó a los festejos y fue abordado por fanáticos que querían fotografiarlo en medio de los festejos.